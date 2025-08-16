المستشارhglsj

وقال ميرتس في مقابلة مع قناتَي «آر تي إل» و«إن تي في» الألمانيتين: أعتقد أن مثل هذا الاجتماع الثلاثي سيعقد، لم يحدد بعد التاريخ والمكان، واقترحنا أن يكون هذا المكان في أوروبا، مضيفاً: ربما ينبغي أن يكون هذا المكان هو الذي تُجرى فيه هذه المناقشات بشكل دائم.

ولفت إلى أن هذه مسائل تفصيلية، لن تُوضَّح إلا في الأيام أو حتى الأسابيع القادمة.

وكان ميرتس قد قال إن الولايات المتحدة مستعدة للمشاركة في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، مشيداً بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتحقيق سلام دائم.

وقال ميرتس: يمكن لأوكرانيا الاعتماد على تضامننا الراسخ بينما نعمل من أجل تحقيق سلام يحمي المصالح الأمنية الحيوية لأوكرانيا وأوروبا.

وفي مارس 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة النقل «غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

من جهة أخرى، رحَّب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم بما وصفه بـ«انفتاح» الولايات المتحدة على تقديم ضمانات أمنية لكييف بموجب اتفاق سلام لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، مؤكداً في بيان أن الضمانات الأمنية القوية والموثوقة ضرورية لأي سلام عادل ودائم.

وقال كارني: «قيادة الرئيس ترمب والولايات المتحدة تتيحان الفرصة لإنهاء الحرب الروسية غير الشرعية في أوكرانيا».