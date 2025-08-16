توفي 33 شخصاً بولاية شرق دارفور السودانية، اليوم (السبت)، جراء موجة الكوليرا التي تجتاح الولاية من أسابيع، وبحسب مصادر طبية ووزارة الصحة السودانية فإن المرض في حالة انتشار واسعة في عدد من مدن الولاية.



وذكرت المصادر أن 15 شخصاً قضوا جراء المرض بمحلية ابوكارنكا شرقي مدينة الضعين، بينهم 9 لاجئين من دولة جنوب السودان، و18 شخصاً آخرين بمحلية شعيرية منطقة خزان جديد شمالي الضعين التي تشهد تدفقاً مستمراً للنازحين القادمين من مدينة الفاشر.

وطالبت وزارة الصحة بشرق دارفور المنظمات الدولية بضرورة التدخل العاجل لمجابهة الوباء، مؤكدة أن الوباء أصبح خارج السيطرة جراء عدم امتلاك الوزارة الإمكانات اللازمة لمكافحة المرض واستمرار هجمات قوات الدعم السريع على المراكز الصحية ومخيمات النزوح.

في غضون ذلك، دشّنت حكومة ولاية الخرطوم اليوم بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية، حملة كبرى لمكافحة نواقل الأمراض، لتهيئة العودة الآمنة للسكان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة الاتحادية، هيثم محمد إبراهيم، أن الحملة تحظى بتمويل كامل من وزارة المالية الاتحادية، وتشمل توفير المبيدات والمعينات التشغيلية والمدخلات الفنية، إضافة إلى تدشين سيارات المعامل، بدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة «الإيقاد».

وأكد أن هذه الحملة ستنطلق من الخرطوم على أن تمتد لاحقاً إلى ولايات أخرى.

وتضاعفت المخاطر مع نزوح مئات الآلاف من السكان وغياب خدمات الرش الدوري لمكافحة الحشرات.

وكانت تقارير سابقة لمنظمة الصحة العالمية قد حذّرت من ارتفاع غير مسبوق في حالات الملاريا والكوليرا في السودان.