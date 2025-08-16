كشفت صحيفة «فاينانشال تايمز»، اليوم (السبت)، المطالب التي عرضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نظيره الأمريكي دونالد ترمب، مؤكدة أن بوتين وضع انسحاب القوات الأوكرانية من منطقة دونيتسك الشرقية شرطاً لإنهاء الحرب.

ونقلت الصحيفة عن أربعة مصادر مطلعة قولها إن بوتين قدّم هذا الطلب خلال اجتماعه مع ترمب في ولاية ألاسكا، أمس، مبينة أن بوتين أكد أنه سيجمد خطوط المواجهة في منطقتي خيرسون وزابوريجيا الجنوبيتين مقابل السيطرة على دونيتسك.

وتباينت ردود أفعال قادة الاتحاد الأوروبي على قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، التي عقدت، أمس في ألاسكا، بين مرحبة في غالبيتها بالجهود الأمريكية ومطالبة بوقف إطلاق النار ومحذرين من النوايا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جعلتنا أقرب من أي وقت مضى لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا، مبيناً أن الخطوة التالية يجب أن تكون إجراء المزيد من المحادثات بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه من الضروري مواصلة دعم أوكرانيا والضغط على روسيا، مبيناً أن قادة تحالف الراغبين الداعم لكييف، سيجتمعون (الأحد)، في باريس.

بدوره، رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بجهود الرئيس ترمب لوقف القتل في أوكرانيا، مبيناً أنهم يعملون من أجل تحقيق سلام يحمي المصالح الأمنية الحيوية لأوكرانيا وأوروبا.

وأشادت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، بنتائج قمة ترمب وبوتين، وقالت إنهما ناقشا الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

من جهته، قال رئيس وزراء بولندا دونالد تاسك، إن اللعبة من أجل مستقبل أوكرانيا وأمن بولندا وكامل أوروبا دخلت مرحلة حاسمة. فيما قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لسنوات ونحن نشاهد أكبر قوتين نوويتين تفككان إطار تعاونهما وتطلقان رسائل عدائية ذهاباً وإياباً، هذا انتهى الآن، اليوم العالم أكثر أماناً مما كان عليه بالأمس.

بالمقابل، قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو: لقد أطلق الرئيسان عملية حيوية في ألاسكا، والأيام القادمة ستُظهر ما إذا كان اللاعبون الكبار في الاتحاد سيدعمون هذه العملية، أم أن الاستراتيجية الأوروبية غير الناجحة القائمة على محاولة إضعاف روسيا عبر هذا الصراع، من خلال كل أشكال الدعم المالي والسياسي والعسكري غير المعقولة فعلياً لكييف ستستمر.