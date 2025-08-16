شنت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن هجوماً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدة أنه مشكلة بحد ذاته، وقالت إن إسرائيل ستكون أفضل لو لم يرأس الحكومة.ورداً على سؤال عما إذا كانت تعتقد أن إسرائيل ستكون في وضع أفضل إذا لم يعد نتنياهو يشغل منصب رئيس الوزراء، قالت فريدريكسن في مقابلة مع صحيفة «يولاندس بوستن» الدنماركية: «نعم». واتهمت الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها تعمل ضد مصالح إسرائيل. وأضافت: «نتنياهو نفسه أصبح الآن مشكلة.. من الواضح جداً أننا نواجه صعوبة بالغة في التأثير على ما يحدث في إسرائيل.. من وجهة نظرنا، هذه الحكومة تبالغ في تصرفاتها».وأعربت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن أسفها للوضع الإنساني المُروع والكارثي للغاية في غزة، منددة بخطة جديدة لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية. وقالت: «نحن من الدول الراغبة في زيادة الضغط على إسرائيل، ولكننا لم نحصل بعد على دعم من أعضاء الاتحاد الأوروبي».وأكدت أن الهدف هو فرض ضغط سياسي وعقوبات، سواء ضد المستوطنين أو الوزراء أو حتى إسرائيل كلها، في إشارة إلى عقوبات تجارية أو في مجال البحوث.وأضافت فريدريكسن: «لا نستبعد أي شيء بشكل مسبق. وكما هي الحال مع روسيا، سنصمم العقوبات بحيث تستهدف ما نعتقد أنه سيُحدث أكبر تأثير».وكان نتنياهو أعلن أن إسرائيل تنوي السيطرة على كامل أراضي قطاع غزة لضمان محيط أمني وتسليمها لسلطة حكومة مدنية جديدة. وأضاف أن إسرائيل لا تخطط في نفس الوقت للاحتفاظ بالسيطرة على قطاع غزة، مؤكداً أن الهدف من العملية هو إنشاء محيط أمني، وفق زعمه.