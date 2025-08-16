من المقرر أن يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين القادم، إلى واشنطن للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترمب، بحسب ما أعلن الرئيسان عقب اتصال هاتفي جمعهما مع القادة الأوروبيين بعد قمة ألاسكا . وأعلن زيلينسكي دعمه عقد قمة ثلاثية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا. وقال في منشور على منصة إكس، اليوم (السبت): إن كييف مستعدة للتعاون البناء وتدعم عقد قمة ثلاثية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا. وأفصح زيلينسكي أنه سيتوجه يوم الإثنين إلى واشنطن لمناقشة إنهاء القتل والحرب مع ترمب.وكتب زيلينسكي: «أوكرانيا تؤكد استعدادها للعمل بأقصى جهد ممكن لتحقيق السلام». وأضاف: «ندعم اقتراح الرئيس ترمب بعقد اجتماع ثلاثي بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا». وأفاد بأن بلاده تؤكد أن القضايا الرئيسية يمكن مناقشتها على مستوى القادة، وأن القمة الثلاثية مناسبة لذلك.وأوضح زيلينسكي أن ترمب أطلعه على النقاط الرئيسية في محادثاته مع بوتين، مؤكدا أن الاتصال الهاتفي مع ترمب والقادة الأوروبيين ناقش إشارات إيجابية من أمريكا بشأن ضمانات أمنية.وأكد الرئيس الأوكراني ضرورة أن تكون أوروبا جزءاً من المحادثات في جميع المراحل. وشدد الرئيس الأوكراني على أن كييف بحاجة لسلام حقيقي ودائم، وليس مجرد "فترات هدوء مؤقتة" بين الهجمات الروسية. وقال "يجب ضمان الأمن بشكل موثوق وعلى الأمد الطويل، بمشاركة كل من أوروبا والولايات المتحدة".وكان الرئيس ترمب قال إنه إذا جرت الأمور بشكل جيد عصر الاثنين بعد اجتماعه مع زيلينسكي، فسيُحدَّد موعد لقمة ثلاثية مع الرئيس بوتين، ووصف الاجتماع مع بوتين في ألاسكا بأنه كان "ممتازا"، حسب وصفه، مؤكدا أنه كذلك كانت المكالمة الهاتفية المتأخرة ليلا مع زيلينسكي. وأعلن ترمب أن الآراء توافقت في الاجتماع مع بوتين على أن أفضل وسيلة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي اتفاق سلام شامل وليس اتفاقا لوقف إطلاق النار.وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن ترمب أجرى مكالمة هاتفية مطولة مع زيلينسكي. وأضاف أن ترمب تحدث بعد ذلك إلى قادة حلف شمال الأطلسي «الناتو» عقب قمة عقدها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس (الجمعة). وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن ترمب أطلع القادة الأوروبيين على نتائج قمته مع بوتين.