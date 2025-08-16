أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رفضه خطاب أمين عام حزب الله نعيم قاسم. وقال جعجع في بيان، اليوم (السبت)، إن خطاب قاسم يشكل تهديداً مباشراً للحكومة اللبنانية بالدرجة الأولى، وللأكثرية النيابية التي منحت هذه الحكومة الثقة بالدرجة الثانية، وللمؤسسات الدستورية في لبنان، وفي طليعتها رئاستا الجمهورية والحكومة. وأكد أن كلام أمين عام حزب الله «تهديد مباشر أيضاً لكل لبناني حر».وأضاف جعجع: «إذا كان قاسم يَفترض أنه لم يَعُد في لبنان لبنانيون أحرار، فهو مخطئ، بل مخطئ جداً. وإذا كان يَفترض أنه بهذه الطريقة يفرض هيبته غير الموجودة أصلاً على هؤلاء اللبنانيين الأحرار، فهو مخطئ أيضاً وأيضاً وأيضاً».وأفاد بأنه «في هذه اللحظات الحساسة من تاريخ لبنان نقف جميعاً كلبنانيين أحرار، ونحن نشكل الأكثرية الكبرى في لبنان، خلف مؤسساتنا الدستورية، ممثلة خصوصاً برئيسي الجمهورية والحكومة اللذين يسعيان بكل ما أوتيا من وطنية واندفاع وقوة إلى إعادة لبنان إلى نفسه، وإلى إعادة الدولة الفعلية إلى انتظامها، وإلى إعادة أصدقاء لبنان إليه، وإلى إعادة المجتمع الدولي أيضاً إلى جانبه».ولفت رئيس حزب القوات اللبنانية إلى أن «المرحلة التي نعيشها تأسيسية بامتياز، ولن نألو جهداً في دعم مؤسساتنا الدستورية، والوقوف جميعاً خلفها وإلى جانبها، ولن نألو جهداً في بذل كل ما يمكن في سبيل عدم السماح لأيٍ كان بإفشال هذه المحاولة من جديد».وكان رئيس الحكومة نواف سلام ندد بتصريحات قاسم، مشدداً على أن التلويح بالحرب الأهلية مرفوض كلياً. وحذر سلام، أمس (الجمعة)، من التصرفات غير المسؤولة التي تحرض على الفتنة. وأكد أنه «لا يوجد أي حزب مخول بحمل السلاح خارج إطار الدولة اللبنانية». وأكد رفض الحكومة التشكيك بوطنية الجيش، موضحاً أنه لا أحد يملي على الحكومة قراراتها، في رد على اتهام حزب الله له بتنفيذ الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية.ودانت شخصيات سياسية من وزراء ونواب تصريحات أمين عام حزب الله، مؤكدين أنها تهويل وابتزاز.وكانت الحكومة اللبنانية كلفت في مطلع أغسطس الجيش بإعداد خطة لتجريد حزب الله من سلاحه بحلول نهاية العام الحالي.