لا تزال المواقف متباعدة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حول «الصفقة» المرتقبة بشأن وقف النار وتبادل الأسرى. وأعلن مصدر في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم (السبت)، أن ما طُرح حتى الآن لم يكن صفقة شاملة بل محاولات لتحسين الورقة السابقة التي تشمل تهدئة مؤقتة لمدة 60 يوماً. وأكدت الفصائل الفلسطينية أن الأولوية القصوى في المرحلة الحالية لوقف إطلاق النار، وأعلنت تجاوبها الكامل مع مبادرات ومقترحات الحل بما يحقق مطالبها بانسحاب الجيش الإسرائيلي ورفع الحصار عن القطاع. وشددت على أن أولويتها ضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية فوراً بشكل آمن ودون عوائق.وكان مصدر فلسطيني كشف أن إسرائيل رفضت هدنة إنسانية مؤقتة في القطاع الفلسطيني المدمر والمحاصر، فيما قبلتها حماس. فيما أكد رئيس جهاز الموساد ديفيد بارنيا أن بلاده لن تقبل بعد اليوم أي حديث عن اتفاق دون صفقة شاملة تفضي إلى إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين.وتوقفت عملية التفاوض بين حماس وإسرائيل عبر الوسطاء في القاهرة والدوحة الشهر الماضي. وأكدت حماس في 27 يوليو الماضي عدم جدوى المفاوضات مع إسرائيل في ظل استمرار حصار قطاع غزة. وأوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بانسحاب الوفد من الدوحة، حيث جرت مفاوضات حول تسوية الصراع في غزة منذ 6 يوليو، عقب رد الحركة على اقتراح وقف إطلاق النار.وسارعت الولايات المتحدة بسحب المفاوضين من الدوحة بعد رد حماس الأخير، إلا أن القاهرة عادت قبل أيام واستأنفت المساعي من أجل الدفع نحو وقف إطلاق النار، وحث الطرفين على التفاوض غير المباشر.في هذه الأثناء، يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتلال كامل مدينة غزة، في الوقت الذي يسيطر على نحو 75% من القطاع المحاصر، وسط تنديدات دولية وأممية.