أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قادة دول الاتحاد الأوروبي بنتائج القمة التي جمعته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.وأفاد المكتب الصحفي للمفوضية الأوروبية بأن ترمب أجرى محادثة هاتفية مشتركة اليوم (السبت) مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، وقادة فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.ونقل موقع «أكسيوس» عن مصادر موثوقة قولها: إن ترمب أبلغ الأوروبيين أن بوتين لا يريد وقفاً لإطلاق النار مع أوكرانيا بل اتفاقاً شاملاً. وحسب المصادر، فإن الرئيس الأمريكي قال في الاتصال الهاتفي إنه يعتقد أن اتفاق سلام سريعاً أفضل من وقف إطلاق النار.من جهته، أعلن زيلينسكي أن الاتصال مع ترمب ناقش «إشارات إيجابية» من أمريكا بشأن ضمانات أمنية. وأعلن أنه سيتوجه إلى واشنطن الاثنين القادم، داعياً إلى ضرورة أن تكون أوروبا جزءاً من المحادثات في جميع المراحل.وقال زيلينسكي إن بلاده تدعم عقد قمة ثلاثية أوكرانية أمريكية روسية. وأضاف في منشور على إكس: «ندعم اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعقد اجتماع ثلاثي بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا، ونؤكد أن القضايا الرئيسية يمكن مناقشتها على مستوى القادة، وأن القمة الثلاثية مناسبة لذلك».وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أعلن في وقت سابق أن الجانبين الروسي والأمريكي لم يبحثا بعد عقد اجتماع ثلاثي بين بوتين وترمب وزيلينسكي.وقال أوشاكوف للقناة الأولى الروسية، رداً على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع ثلاثي: «لم يتم التطرق إلى الموضوع بعد»، وفق ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.وأضاف أنه لا يعرف حتى الآن متى سيُعقد الاجتماع القادم بين الرئيسين الروسي والأمريكي.وعقد بوتين وترمب أمس (الجمعة) اجتماعاً دام نحو 3 ساعات في قاعدة «إلمندورف - ريتشاردسون» العسكرية. ووصف الرئيسان -بعد انتهاء القمة- الاجتماع بأنه كان بناء جيداً جداً، إلا أنهما لم يفصحا عن أي تفاصيل.لكن ترمب ألمح إلى أنه لم يتم التوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار في أوكرانيا، رغم التوافق على العديد من النقاط المهمة.