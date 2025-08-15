توقعت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن تستغرق القمة المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترمب في ألاسكا لمناقشة النزاع في أوكرانيا من 6 إلى 7 ساعات على الأقل.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للتلفزيون الرسمي اليوم: «بشكل عام، يمكننا أن نتوقع أن الأمر سيستغرق 6 أو 7 ساعات على الأقل»، مضيفاً أن الزعيمين سيلتقيان بشكل فردي، قبل مفاوضات أوسع بين وفديهما، يليها مؤتمر صحفي مشترك.ورجح بيسكوف عقد اجتماع ثلاثي يجمع فلاديمير بوتين ودونالد ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق إذا تحققت نتائج خلال محادثات ألاسكا.وكان ترمب قال من على متن الطائرة الرئاسية المتوجهة إلى ألاسكا إن بوتين «رجل ذكي جداً.. ونكن الاحترام لبعضنا البعض». وأعرب عن استعداده لمناقشة استئناف التعاون الاقتصادي بين أمريكا وروسيا في حال تحقيق تقدم بشأن أوكرانيا.واستبعد الرئيس الأمريكي إمكانية انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، لكنه رجح تقديم ضمانات أمنية أمريكية لها بالتعاون مع أوروبا. وألمح إلى إمكانية حصول تبادل للأراضي بين الروس والأوكرانيين لاحقاً، إلا أنه أكد أن الأمر متروك للجانب الأوكراني.يذكر أن هذه القمة هي الأولى بين رئيسين أمريكي وروسي منذ أكثر من 4 أعوام.ويحمل اللقاء، الذي من المقرر أن ينطلق في الساعة 11.30 صباحاً (19.30 بتوقيت غرينتش) في قاعدة إلمندورف - ديتشاردسون العسكرية في أنكوراج، أهمية بالغة بالنسبة لكييف وموسكو، فضلاً عن واشنطن وقادة الدول الأوروبية.