كشف مسؤول أمريكي أن كل الخيارات مطروحة على طاولة القمة المرتقبة بين الرئيس دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا. ولم يستبعد انسحاب ترمب من الاجتماع «ما لم يكن بوتين جاداً بشأن عقد اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا».وحسب المسؤول، فإن البيت الأبيض يشعر بـ«تفاؤل حذر»، حيال الاجتماع، مؤكداً أن ترمب يرى أنه من الضروري التواجد في الغرفة مع بوتين لـ«تقييم موقفه النفسي والسياسي بشأن وقف إطلاق النار».وكان الرئيس الأمريكي أعلن أن كل الخيارات متاحة، لافتاً إلى أنه في حال كان اجتماعه المرتقب مع بوتين «سيئاً، فسينتهي سريعاً، أما إذا كان جيداً فسيتم تحقيق السلام في المستقبل القريب».وقال خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: «لدينا اجتماع مع الرئيس بوتين، وأعتقد أنه سيكون اجتماعاً جيداً، لكن الاجتماع الأهم هو الاجتماع الثاني الذي نخطط له.. سنلتقي الرئيس بوتين، والرئيس زيلينسكي، ومن الممكن حضور بعض القادة الأوربيين وربما لا». وأعرب عن اعتقاده بأن بوتين وزيلينسكي سيتوصلان إلى سلام، مضيفاً: «سنرى إن كان بإمكانهما التوافق، وإذا حدث ذلك فقد يكون عظيماً».وغادر ترمب البيت الأبيض اليوم (الجمعة) متوجهاً إلى أنكوراج في ولاية ألاسكا.ويضم الوفد الأمريكي في القمة 16 مسؤولاً، أبرزهم: وزير الخارجية ماركو روبيو، والخزانة سكوت بيسينت، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA جون راتلكيف، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وكبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز. ومن اللافت غياب وزير الدفاع بيت هيجسيث عن الوفد، في ظل حضور نظيره الروسي أندريه بيلوسوف.ويعقد لقاء القمة في الساعة 11 صباحاً بتوقيت ألاسكا، (1900 بتوقيت غرينتش)، على أن يغادر ترمب الساعة 3:45 فجر اليوم التالي، عائداً إلى البيت الأبيض.وتُفتتح القمة بمحادثة ثنائية مغلقة يشارك فيها، إلى جانب الزعيمين، المترجمون فقط.وحسب شبكة CNN، فإن التوقعات مرتفعة بأن تكون القمة «درامية»، وأن يتم عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين.