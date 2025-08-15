ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 110 أشخاص على الأقل، بحسب ما أعلنت هيئات إدارة الكوارث اليوم (الجمعة).وسُجلت غالبية الوفيات في ولاية خيبر بختونخوا الجبلية، إذ قُتل 43 شخصاً حسب هيئة إدارة الكوارث في الولاية. وقُتل 7 أشخاص آخرون في الشطر الذي تديره باكستان من كشمير، وفق هيئة إدارة الكوارث في الإقليم.وجرفت الأمطار العديد من المنازل في منطقة باجور (شمال غرب)، ما أدى إلى مقتل 18 شخصاً وتشريد عدد آخر.وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة على المناطق الشمالية الغربية، ودعت المواطنين إلى تجنب التواجد غير الضروري في مناطق معرضة للخطر.وأدت الأمطار الغزيرة التي تضرب باكستان منذ بداية فترة الأمطار الموسمية الصيفية، التي وصفتها السلطات بأنها «غير عادية»، إلى مقتل أكثر من 320 شخصاً نصفهم تقريباً من الأطفال. وكانت معظم الوفيات ناجمة عن انهيار منازل وفيضانات مفاجئة وصعقات كهربائية.وسجّل إقليم البنجاب في يوليو الماضي، الذي يضم نحو نصف سكان باكستان البالغ عددهم 255 مليون نسمة، زيادة في هطول الأمطار بنسبة 73% مقارنة بالعام السابق، وشهد عدد وفيات أكبر، مقارنة بموسم الأمطار السابق بأكمله.وتشير بعض الدراسات إلى أن باكستان تعد إحدى أكثر دول العالم عرضة لتداعيات تغير المناخ، وفي عام 2022 اجتاحت فيضانات في موسم الأمطار ثلث مساحة البلاد، وأودت بحياة 1700 شخص.وفي الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير ارتفع عدد الوفيات إلى 60 شخصاً على الأقل، بينما أُصيب أكثر من 100 آخرين، وما زال 200 في عداد المفقودين، إثر سيول وانهيارات طينية اجتاحت قرية تشوسيتي الواقعة في جبال هيمالايا بمنطقة كيشتوار بكشمير.وأفاد الخبراء بأن العواصف المطرية ازدادت في المنطقة خلال السنوات الأخيرة جزئياً بسبب الاحتباس الحراري وتغير المناخ، في حين ازدادت الأضرار الناجمة عن العواصف أيضاً بسبب غياب خطط واضحة للتنمية في المناطق الجبلية.