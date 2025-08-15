من جديد يعود «حزب الله»، إلى التهديد بنشر الفوضى في لبنان، إذ لوح أمينه العام نعيم قاسم، اليوم (الجمعة)، بـ«حرب أهلية»، حال تنفيذ الحكومة اللبنانية قرارها بحصر السلاح أونزع سلاح الحزب، مؤكدا أن الحزب مستعدّ لخوض «معركة» للحفاظ على سلاحه. وحذر قاسم من أنه لن تكون هناك «حياة» في لبنان إذا حاولت الحكومة مواجهة الحزب. وقال إنه «لا حياة للبنان إذا كنتم ستقفون في المقلب الآخر، وتحاولون مواجهتنا والقضاء علينا، لا يمكن أن يُبنى لبنان إلا بكل مقوماته».وفي كلمة متلفزة، كرر قاسم موقف حزبه من عدم تسليم سلاحه، طالما استمرت الهجمات الإسرائيلية واحتلال التلال الخمس في الجنوب اللبناني.وزعم أن الحكومة اللبنانية ستتحمل المسؤولية في حال انهيار الوضع الداخلي، مدعيا أن الحكومة «تسلم» البلاد إلى إسرائيل بقرارها تجريده من سلاحه، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى «حرب أهلية».وقال قاسم إن دور الحكومة هو «تأمين الاستقرار، وإعمار لبنان وليس تسليم البلد إلى متغوّل إسرائيلي لا يشبع، وادعى أن هذه الحكومة تنفذ الأمر الأمريكي الإسرائيلي بإنهاء المقاومة، ولو أدى ذلك إلى حرب أهلية وفتنة داخلية»، وفق قوله.ورغم نزول أنصار الحزب إلى الشارع وقطع الطرق، ادعى قاسم أن حزب الله أجل الاحتجاجات ضد تسليم السلاح على أساس أن الحوار ممكن، مهددا بأن تلك التظاهرات قد تصل إلى السفارة الأمريكية.وجاءت تصريحات أمين حزب الله بعد ساعات على مغادرة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني لبنان، إثر لقائه الرؤساء الثلاثة.وأقرت الحكومة اللبنانية قبل نحو أسبوعين حصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش بوضع خطة لتسليم سلاح حزب الله على أن تقدم أواخر الشهر الحالي، ويصار إلى تنفيذها مع نهاية العام 2025.رفض حزب الله هذا القرار مؤكدا أنه يعتبره «غير موجود»، وشدد على أنه لن يتخلى عن سلاحه. ونفذ أنصاره ومؤيدوه على مدار أيام عدة، مسيرات بالدراجات النارية في مناطق مختلفة تنديدا بقرار الحكومة ودعماً للحزب. في حين أثارت عدة تصريحات لمسؤولين إيرانيين حول ضرورة عدم التخلي عن السلاح، انتقادات لبنانية عدة.