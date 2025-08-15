في حادثة غير مسبوقة، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير زنزانة العزل الانفرادي التي يُحتجز فيها الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، ووجّه له تهديداً مباشراً، كما ظهر في مقطع فيديو بثته وسائل الإعلام العبرية والعربية.

خلال الزيارة، قال «بن غفير» مخاطباً البرغوثي: «لن تنتصروا، ومن يستهدف شعب إسرائيل، ومن يقتل أبناءنا ونساءنا، سنمحوه».





رد الفعل الفلسطيني كان سريعاً، إذ حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة البرغوثي وجميع الأسرى، ووصفت التهديد بأنه استفزاز غير مسبوق وإرهاب دولة منظم.

ووصف نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ التهديد بأنه قمة الإرهاب النفسي والمعنوي والجسدي، ودعا إلى تدخل فوري من المنظمات الدولية لحماية الأسرى.

وتواصلت المخاوف من عائلة البرغوثي التي وصفت حالته بأنها مصدر صدمة بسبب النحافة والإنهاك الشديد، معتبرة أن التحذير قد يُمهّد لتنفيذ تصفية داخلية.