أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم (الخميس) أن مشكلة بلاده تكمن بشكل كبير في الفساد؛ لأنه لم تكن هناك محاسبة، موضحاً أن القضاء اليوم يفتح ملفات ولا محرمات أو خطوط حمراء لأحد.

وقال عون أثناء ترؤسه اجتماعا قضائيا: «أنتم اليوم تحملون أمانة العدالة وتطبيق القانون على كافة المواطنين من دون تمييز أو استثناء، ⁠لا تحيدوا عن الحق مهما كانت الظروف والضغوط»، مضيفاً: «القانون فوق الجميع، وتطبيقه يجب أن يكون عادلاً ومنصفاً للجميع».

وخاطب القضاة: «من أعلى المسؤولين إلى أبسط المواطنين ⁠كونوا قريبين من الناس ومن همومهم، واعملوا على استعادة ثقة المواطن بالعدالة من خلال أدائكم النزيه والشفاف».

وأشار إلى أن لبنان في أمس الحاجة إلى عدالة حقيقية تعيد بناء الثقة بالمؤسسات وتحمي كرامة الإنسان.

وفي اجتماع آخر مع رئيس مجلس العمل اللبناني في أبو ظبي الدكتور شربل أبي عقل أكد أن لبنان ليس مفلسا بل مسروقا، ومشكلتنا في لبنان تكمن بشكل كبير في الفساد؛ لأنه لم تكن هناك محاسبة واليوم هناك قضاء وتُفتح ملفات وليست هناك محرمات أو خطوط حمراء لأحد، وهكذا تعود الأمور إلى طبيعتها وتنشأ الثقة في الدولة والشعب.