أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الخميس) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، استبعد بشكل واضح انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو ما يمثل عقبة رئيسية أمام أي اتفاق سلام مع موسكو.

وقال ماكرون: ترمب أبدى استعداداً، خلال محادثاته مع قادة أوروبيين، أمس أن تكون الولايات المتحدة وحلفاؤها جزءاً من منح أوكرانيا ضمانات أمنية لإنهاء الحرب مع روسيا.

واتفق الرئيس الأمريكي مع القادة الأوروبيين على 5 خطوط حمراء بشأن أوكرانيا أبرزها التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار كشرط مسبق قبل إجراء مزيد من المحادثات حول مواضيع أكثر تفصيلاً.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الأوروبيين شددوا على رفض أي نقاش بشأن التنازل عن أراض أوكرانية من دون حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مبيناً أنه لا اعتراف قانونيا من أوروبا بسيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية في المرحلة الحالية، مؤكدين على ضرورة وجوب قبول روسيا الضمانات الأمنية الغربية لأوكرانيا، فضلا عن ضمان المصالح الأمنية الأساسية لأوكرانيا وأوروبا.

بالمقابل، أفاد مصدر أمريكي مطلع، الرئيس الأمريكي شدد على منح أوكرانيا ضمانات أمنية بشكل مشترك مع أوروبا مع استبعاد انضمامها لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكان ترمب قد أكد أمس أنه يرغب في تنظيم لقاء بينه وبين نظيريه الروسي والأوكراني مباشرة تقريبا بعد قمته مع بوتين في ألاسكا، بهدف وضع حد للحرب في أوكرانيا.

ويبحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترمب في قمتهما المرتقبة، (الجمعة)، في ولاية ألاسكا، تسوية النزاع في أوكرانيا والأمن في العالم، بحسب ما أفاد مسؤول في الكرملين اليوم.

وقال المستشار الدبلوماسي لبوتين يوري أوشاكوف للصحفيين، إن جدول الأعمال سيتمحور بالدرجة الأولى على تسوية الأزمة الأوكرانية، إضافة إلى السلام والأمن والقضايا الدولية المهمة والتعاون الثنائي.

وأشار إلى أن اللقاء سيبدأ نحو الساعة 11,30 (19,30 بتوقيت غرينيتش)، ويعقبه مؤتمر صحفي مشترك للرئيسين.

في غضون ذلك، قال مصدر مطلع إن المبعوث الروسي الخاص كيريل دميترييف سيشارك في قمة ألاسكا بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترمب.