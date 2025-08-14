دانت الدول العربية أمس (الأربعاء)، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول ما يسمى بـ«رؤية إسرائيل الكبرى»، عبر اقتطاع أقاليم من دول عربية لتحقيق هذا الهدف.

ودانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن نتنياهو، معتبرة أنها استباحة لسيادة دول عربية ومحاولة لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الجامعة أن هذه التصريحات تمثل تهديداً خطيراً للأمن القومي العربي الجماعي وتحدياً سافراً للقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية، مضيفة أنها تعكس نوايا توسعية وعدوانية لا يمكن القبول بها أو التسامح معها، وتكشف العقلية المتطرفة الغارقة في أوهام استعمارية.

ودعت الأمانة العامة للجامعة المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته والتصدي بكل قوة لهذه التصريحات المتطرفة التي تزعزع الاستقرار وتزيد من مستوى الكراهية والرفض الإقليمي لدولة الاحتلال.

بدورها، اعتبرت الخارجية الأردنية التصريحات الصادرة عن نتنياهو، تهديداً خطيراً لسلامة الدول بصورة تخالف القانون الدولي، معربة عن إدانتها لتلك التصريحات.

وعبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن رفضها تلك التصريحات باعتبارها تصعيداً استفزازياً خطيراً، وتهديداً لسيادة الدول، ومخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشدد المتحدث باسم الوزارة سفيان القضاة رفض المملكة الأردنية المطلق لهذه التصريحات التحريضية، مؤكداً أن هذه الأوهام العبثية التي تعكسها تصريحات المسؤولين الإسرائيليين لن تنال من الأردن والدول العربية ولا تنتقص من الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن «هذه التصريحات والممارسات تعكس الوضع المأزوم للحكومة الإسرائيلية ويتزامن مع عزلتها دولياً في ظل استمرار عدوانها على غزة والضفة الغربية المحتلتين».

ولفت إلى أن هذه الادعاءات والأوهام التي يتبناها متطرفو الحكومة الإسرائيلية ويروجون لها تشجع على استمرار دوامات العنف والصراع، وبما يتطلب موقفاً دولياً واضحاً بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها ومحاسبة مطلقيها.

من جهتها دانت الخارجية المصرية في بيان ما أثير في وسائل إعلام إسرائيلية حول ما يسمى بإسرائيل الكبرى، مطالبة بإيضاحات لما تعكسه التصريحات بشأن إسرائيل الكبرى من إثارة لعدم الاستقرار وتوجه رافض للسلام.

وأكدت مصر أنه لا سبيل لتحقيق السلام إلا من خلال العودة للمفاوضات وإنهاء الحرب على غزة وصولاً لإقامة دولة فلسطينية.