كذّبت وزارة الخارجية في جنوب السودان، اليوم (الأربعاء)، المزاعم الإسرائيلية التي تزعم أن حكومة جوبا أجرت مناقشات معها بشأن توطين مواطنين فلسطينيين من غزة في جنوب السودان.



وقالت الخارجية، في بيان: ننفي بشكل قاطع التقارير الإعلامية الأخيرة التي تزعم أن حكومة جمهورية جنوب السودان تجري مناقشات مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن توطين مواطنين فلسطينيين من غزة في جنوب السودان، موضحة هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الموقف الرسمي أو سياسة حكومة جمهورية جنوب السودان.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت عن مصادر إسرائيلية قولها إن إسرائيل تجري مناقشات مع جوبا لإعادة توطين فلسطينيين من غزة.



من جهة أخرى، أكدت مصادر طبية فلسطينية مقتل 89 فلسطينياً بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 52 في مدينة غزة.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم، إن الاحتلال يصر على إدامة الفوضى وهندسة التجويع بمنع وصول المساعدات لمستحقيها، مؤكدة أن الاحتلال يرتكب مجازر بحق لجان تأمين المساعدات ويرعى لصوصاً ينهبون الشاحنات.

وندّدت الوزارة بالصمت الدولي على سياسة هندسة التجويع، ووصفته بأنه مشاركة للاحتلال الإسرائيلي في جرائمه.

في غضون ذلك، اتهم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي لإقالته بعد رفضه خطة السيطرة على غزة، مؤكداً أن نتنياهو استهدف أيضاً عائلته.