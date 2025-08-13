استقبل رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم، المسؤول الإيراني علي لاريجاني في السرايا الحكومية في بيروت، إذ جرى البحث في العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وخلال اللقاء، علّق سلام على التصريحات الأخيرة لبعض المسؤولين الإيرانيين، قائلاً: التصريحات الأخيرة لبعض المسؤولين الإيرانيين مرفوضة شكلاً ومضموناً، مضيفاً: لا أنا ولا أي من المسؤولين اللبنانيين نسمح لأنفسنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، بناء عليه فإن لبنان لن يقبل التدخل في شؤونه الداخلية.

وتابع سلام: قرارات الحكومة اللبنانية لا يسمح أن تكون موضوع نقاش في أي دولة أخرى، مشدداً على أن الحكومة اللبنانية ماضية في استخدام كل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية المتاحة لإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري.