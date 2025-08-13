تمكنت قوات الجيش السوداني مدعومة بالقوة المشتركة لحركات دارفور، من صد هجوم مكثف شنّته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، في محاولة للتوغل نحو عمقها.وأفادت مصادر عسكرية بأن الجيش استولى على عدد من المركبات القتالية التي استخدمتها قوات الدعم السريع في الهجوم، بعد قصف مدفعي متبادل بين الجانبين، ركّزت خلاله قوات الجيش ضرباتها على المحور الجنوبي الغربي للمدينة.من جانبها، دانت الولايات المتحدة عمليات القتل في مخيم أبو شوك للنازحين بولاية شمال دارفور. وقال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية مسعد بولس، إن واشنطن قلقة إزاء التقارير عن أعمال عنف تمارسها قوات الدعم السريع ضد المدنيين في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، داعياً إلى تمكين وصول المساعدات دون عوائق ولحماية المدنيين بالسودان.وذكرت المصادر أن مسيرة استهدفت احتفالاً وحشداً لقوات درع السودان لمناسبة عيد الجيش السوداني، إلا أنها لم تتسبب في سقوط ضحايا في منطقة تمبول بولاية الجزيرة وسط السودان. وتجري السلطات تحقيقا لمعرفة مصدر ومنصة انطلاق المسيرة التي استهدفت «درع السودان».وكان الجيش السوداني أعلن أن قواته مدعومة بالقوة المشتركة والمقاومة الشعبية، حققت انتصارا ضد قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر بعدما شنت الأخيرة هجوما من ثلاثة محاور، مستخدمة نحو 543 مركبة قتالية.وأوضح الجيش أن الهجوم انطلق من معسكر زمزم ومناطق جنوب وشمال الفاشر، وأن القوات تمكنت من إلحاق خسائر كبيرة بالمهاجمين، شملت مقتل أكثر من 250 منهم، وتدمير 16 مركبة، والاستيلاء على 34 أخرى بينها عربات مصفحة، فيما لا تزال عمليات الحصر متواصلة.وشهدت مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور تصعيداً جديداً مع شن قوات الدعم السريع هجمات مدفعية مكثفة استهدفت الأحياء الغربية ووسط المدينة.