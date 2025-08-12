رغم تصاعد التوتر إثر إعلان الحكومة تأييدها مقترحات الورقة الأمريكية بشأن حصر السلاح في يد الدولة، ونشر الجيش اللبناني جنوبي البلاد، استبعد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم (الثلاثاء)، استقالة وزراء حركة أمل وحزب الله من الحكومة.

وقال بري في تصريحات صحفية: الاستقالة من الحكومة في الوقت الحالي غير واردة، موضحاً أن لبنان يمر بظروف استثنائية تفرض على جميع الأطراف التحلي بأعلى درجات المسؤولية والحكمة.

وأضاف بري، الذي يتزعم حركة أمل: منع انزلاق البلاد إلى الفتنة المذهبية يجب أن يكون في مقدمة الأولويات، محذراً من أن العدو الإسرائيلي يتمنى حدوث فتنة بين اللبنانيين.

وأشار إلى ضرورة ضبط الخطاب السياسي بما يتماشى مع هذا الهدف.

وكانت وسائل إعلام عربية ولبنانية قد ذكرت لقاءً جمع مستشار الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أكد خلالها كافة الأطراف حرصهما على الوحدة الداخلية والاستقرار ودعم الجيش اللبناني في مهماته.

وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت الخميس تأكيدها ضرورة نزع السلاح، ونشر الجيش في الجنوب.

وأكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن لبنان اتخذ قراراً بالتوجه نحو الدولة وحدها، والمضي قدماً في تنفيذ هذا القرار، موضحاً خلال لقائه مجموعة من اللبنانيين المغتربين أن على جميع اللبنانيين وضع مصلحة البلاد سقفاً للتحرك تحته، ولا شيء يعلو فوق مصلحة لبنان الوطنية.

وحذّر الرئيس اللبناني من سياسة الاستقواء بالخارج ضد الآخر في الداخل، معلناً رفضه لذلك.

من جهة أخرى، يصل رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى لبنان خلال الساعات القادمة في رحلة من العاصمة العراقية بغداد، وذلك في ظل أجواء سياسية وشعبية مشحونة إثر التصريحات المتبادلة بين مسؤولي البلدين.