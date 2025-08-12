أصدر 26 من رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بيانًا مشتركًا،، أكدوا فيه دعمهم لحق الشعب الأوكراني في تقرير مصيره، مشددين على ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي يحمي المصالح الأمنية الحيوية لأوكرانيا وأوروبا.

وجاء في البيان: «يجب أن تُجرى مفاوضات جادة في سياق وقف إطلاق النار أو تقليص الأعمال العدائية».

وأُقر البيان في وقت متأخر من يوم الإثنين ونُشر اليوم (الثلاثاء)، وحظي بتأييد قادة جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء المجر، بحسب وكالة «رويترز».

وأشار القادة إلى أن الحل الدبلوماسي يجب أن يضمن حماية المصالح الأمنية لأوكرانيا وأوروبا، في ظل استمرار التوترات الإقليمية، مشيرين إلى أن هذا الموقف يأتي في إطار الجهود الأوروبية لدعم أوكرانيا وسط التحديات الجيوسياسية المستمرة.

ولم توقّع المجر على البيان، مما يعكس موقفها المستقل في السياسة الخارجية، حيث غالبًا ما تتبنى نهجًا مختلفًا عن بقية دول الاتحاد الأوروبي في قضايا تتعلق بأوكرانيا.

ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية حول أسباب عدم مشاركة المجر، لكنه يبرز التحديات التي تواجهها أوروبا في تحقيق توافق جماعي حول القضايا الحساسة.

ويأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات، مما يجعل الدعوة إلى وقف إطلاق النار شرطًا أساسيًا لأي تقدم دبلوماسي.

ويؤكد القادة الأوروبيون التزامهم بدعم أوكرانيا، مع التأكيد على أن أي مفاوضات يجب أن تحترم إرادة الشعب الأوكراني وتضمن استقرار المنطقة.