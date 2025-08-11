أعلنت غرفة طوارئ مخيم أبو شوك السوداني اليوم (الإثنين) مقتل 40 شخصاً على الأقل في هجوم لقوات الدعم السريع على المخيم الواقع في ضواحي مدينة الفاشر بإقليم دارفور في غرب السودان، مؤكدة إصابة أكثر من 19 آخرين.

وأوضحت الغرفة أن قوات الدعم السريع توغلت داخل مخيم أبو شوك من الناحية الشمالية من الفاشر وارتكبت مجزرة.

وتعيش مدينة الفاشر واقعاً مؤلماً جراء الجوع الحاد الذي تسبب في وفاة العشرات، فضلاً عن التوترات والمناوشات المدفعية المتقطعة المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي تواصل بالمدفعية والطيران المسيّر استهداف المخيم ومقر الفرقة السادسة مشاة للجيش ومحيطه، والأحياء السكنية المتاخمة.

وسيطرت قوات الدعم السريع في أبريل 2024 على مخيم زمزم للنازحين، الواقع على مقربة من أبو شوك وتحاصر حالياً مخيمات اللاجئين المحيطة بها.

وأجبر الهجوم على مدينة الفاشر حوالى 400 ألف شخص على الفرار، ما أدى عملياً إلى إفراغ أحد أكبر مخيمات البلاد للنازحين.