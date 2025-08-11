أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الإثنين)، عدم تأييده بشكل مباشر لخطط إسرائيل لمهاجمة واحتلال مدينة غزة، معرباً عن اعتقاده أن حركة حماس لن تفرج عن الرهائن ما لم يتغير الوضع بشكل جذري.

وقال ترمب في مقابلة قصيرة مع «أكسيوس»: على إسرائيل أن تقرر الخطوة التالية، وأن تحدد ما إذا كانت ستسمح لحماس بالبقاء في غزة، وبالنسبة لي، لا يمكنهم البقاء هناك، مشيراً إلى أنه أجرى مكالمة جيدة مع رئيس الوزراء نتنياهو أمس ناقش الخطط المتعلقة بالوضع الحالي.

من جهته، حذّر مدير مستشفى الشفاء محمد أبوسلمية من خطورة الخطط الإسرائيلية لتوسيع إبادتها بقطاع غزة، مؤكداً أن هناك مخاوف من مجزرة كبيرة يحضر لها الاحتلال.

وقال أبوسلمية: هذا ما نخشاه، أن الاحتلال يحضر لمجزرة كبيرة بغزة، ولكن هذه المرة دون نقلها بالصوت أو الصورة، يريد أن يقتل ويهجر أكبر عدد من الفلسطينيين في مدينة غزة.

وقتلت إسرائيل 69 فلسطينياً خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأصابت 362 آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التي أوضحت أن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية ارتفع إلى 61,499 قتيلاً فلسطينياً، و153,575 جريحاً منذ بدء الحرب في الـ7 من أكتوبر عام 2023م.

وأفادت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت جثامين 29 فلسطينياً قتلتهم إسرائيل خلال محاولة الحصول على مساعدات غذائية، و127 مصاباً خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرة إلى أن عدد ضحايا «لقمة العيش» ارتفع إلى 1,087، وأكثر من 13,021 مصاباً.