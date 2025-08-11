توقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الإثنين)، اجتماعاً بنّاءً واستكشافيّاً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة المقررة بينهما الجمعة في ولاية ألاسكا لمناقشة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ترمب، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، إنه سيطلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين إنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تبادلات في الأراضي.

ولفت إلى أنه سيتصل بزعماء أوروبيين بعد الاجتماع مع الرئيس الروسي، موضحاً أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لن يحضر الاجتماع مع بوتين.

ولفت إلى أن الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا ليس من شأنه، وإنما الاجتماع سيكون لحث روسيا على إنهاء الحرب بأوكرانيا قائلاً: "سأذهب للحديث مع فلاديمير بوتين، وسأخبره بوضوح عليك أن تنهي هذه الحرب، عليك أن تنهيها ومستقبلياً قد يضم أيضاً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأعرب ترمب عن «انزعاجه» من رفض زيلينسكي التنازل عن أراضٍ لروسيا في إطار اتفاق من شأنه إنهاء النزاع، مشيراً أنه منفتح على عقد لقاء مع بوتين أولاً ثم مع زيلينسكي، أو الاجتماع معهما معاً، من دون أن يؤكد عزمه الدفع باتجاه لقاء ثلاثي.

وأضاف ترمب: «الرئيس بوتين دعاني للمشاركة في جهود إنهاء الحرب، واعتبر أنه أمر بالغ الاحترام أن يوافق الرئيس الروسي على القدوم إلى الأراضي الأمريكية، وبالتحديد إلى ولاية ألاسكا، بدلاً من الإصرار على أن يذهب ترمب إلى روسيا».

ورجح ترمب عودة العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وروسيا إلى طبيعتها إذا سارت الأمور على نحو جيد في اجتماعه المقرر مع بوتين، لافتاً إلى أن روسيا تمتلك قطعة أرض ذات قيمة كبيرة.

وتساءل ترمب عمّا قد يحدث إذا «اتجه بوتين نحو الأعمال بدلاً من الحرب»، وحول فرص إحراز تقدم في ذلك الاجتماع مع بوتين، قال ترمب: «أعتقد أنه سيكون جيداً، لكن قد يكون سيئاً».

وقال الرئيس الأمريكي إن روسيا احتلت جزءاً كبيراً من أوكرانيا بما فيها بعض المناطق الرئيسية، لكن سيكون هناك بعض التبادلات في الأراضي خلال المفاوضات المرتقبة بين البلدين، مضيفاً: ستكون هناك بعض التغييرات في الأراضي.