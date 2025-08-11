توقّفت منظومة الكهرباء في وسط وجنوب العراق اليوم (الأحد)؛ مما أدى إلى انقطاعٍ تام للتيار الكهربائي.



وذكرت وسائل إعلام عراقية أن السبب يعود إلى خلل في خطوط النقل والأحمال الثقيلة، مما أدى إلى إطفاء كامل للمنظومة الكهربائية، ومبينة إن محطات الكهرباء في محافظات البصرة وميسان وواسط وكركوك، إضافة إلى محافظات أخرى، خرجت عن العمل.

ونقلت وسائل إعلامية عراقية عن مصدر في الكهرباء قوله الجهود مستمرة؛ لإعادة تشغيل المحطات تدريجياً واستعادة التيار الكهربائي في المناطق المتضررة.

ويأتي انقطاع التيار الكهربائي الواسع في العراق بعد ساعات قليلة من تصريحات لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد فيها مواصلة تطوير إنتاج الكهرباء والمضي في بناء شراكات لتأمين الغاز للمحطات.

وافتتح السوداني، اليوم، الوحدة الغازية التوربينية (13) في محطة بسماية الغازية الاستثمارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، التي ستضيف 300 ميغاواط إلى إنتاج المحطة، كما افتتح الوحدات التي خضعت لأعمال الصيانة والتجديد، إذ جرى استرجاع قدرة إنتاجية بحدود 210 ميغاواط، ليرتفع مستوى الإنتاج الكلي للمحطة إلى 5,000 ميغاواط.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت أخيراً تسجيل مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق رقماً قياسياً غير مسبوق في البلاد عندما تجاوزت معدلات الإنتاج سقف 28 ألف ميغاواط، مبينة إن العراق وقع اتفاقيات مع شركة جنرال إلكتريك لإنشاء محطات كهربائية بطاقة 24 ألف ميغاواط، ‏ومع شركة سيمنس بطاقة 14 ألف ميغاواط، ومن المقرر توقيع اتفاقية مع شركة شنغهاي بطاقة 10 آلاف ‏ميغاواط.

وبدأ العراق تنفيذ خطة واسعة النطاق لإنتاج 12 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة ضمن مشروع حكومي للتوجه نحو الطاقة النظيفة.