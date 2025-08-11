على الرغم من موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على احتلال قطاع غزة بالكامل، أفصح مسؤولون عسكريون أن الجيش قد يستغرق أسبوعًا آخر على الأقل لتقييم عدد القوات التي سيحتاجها لتنفيذ الخطة. ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن المسؤولين تأكيدهم أن الأمر قد يستغرق أسبوعاً لاستكمال الخطوط العريضة للخطط الخاصة بالهجوم الجديد. وقال المسؤولون إنه بمجرد أن تصبح الخطوط العريضة جاهزة، فإن الجيش سيعرف عدد القوات المطلوبة ومدة بقائها.ولفتوا إلى أن قوات الاحتياط سوف تستدعى إلى التجنيد في كل الأحوال إما للهجوم، أو لتبادل القوات الدائمة في جبهات أخرى، أو كليهما.يذكر أن إسرائيل استدعت منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي نفذته حركة حماس في أقصى مرحلة نحو 287 ألف جندي احتياط.من جانبها، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الخطط العسكرية لاحتلال مدينة غزة ليست واضحة حتى الآن، ومنها مسالك الاقتحام، وما إذا كان الاحتلال سيتم مرة واحدة أو على مراحل. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أنه سيدفع بكل القوات النظامية إلى غزة، بينما ستُوكل مهمة الجبهات الأخرى إلى قوات الاحتياط.وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، أقر خطة تبدأ باحتلال مدينة غزة (شمال)، والدفع بسكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية. على أن يلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع، والتي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها.وواجهت خطة احتلال غزة انتقادات وتنديدات جمة من داخل إسرائيل وخارجها.واتهمت المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنه يريد إطالة أمد الحرب من أجل ضمان بقاء حكومته والحفاظ على مستقبله السياسي.وحذرت الأمم المتحدة والعديد من قادة الدول الأوروبية والعربية، من تفاقم الأزمة الإنسانية والمأساة في غزة إذا نفذت الخطة الإسرائيلية.