ارتفع عدد حالات الوفيات جراء وباء الكوليرا في إقليم دارفور خلال الساعات الماضية خصوصا داخل مخيمات النازحين. وبلغ العدد 235 حالة وفاة، حتى مساء أمس (الأحد)، منذ انتشار المرض في شهر يونيو الماضي، فيما لامست الإصابات اليومية حاجز الـ6000 إصابة. وحذرت منسقة النازحين واللاجئين بدارفور من انتشار غير مسبوق للمرض في مناطق جديدة بولاية وسط دارفور ومخيمات جبل مَرَّه.ويتركز انتشار الوباء في الوقت الحالي في منطقة «طويلة» غربي الفاشر حيث العدد الأكبر من النازحين، فضلا عن منطقتي مارتال وطبره جنوبي طويلة.وأعلنت غرفة طوارئ معسكر أبو شوك بولاية شمال دارفور وفاة 60 شخصاً معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن بسبب الجوع وسوء التغذية خلال الأيام الماضية.وأكدت الغرفة أن مشاهد الهزال الحاد أصبحت مألوفة وسط الأطفال والنساء، محذرة من أن الوضع في الفاشر تخطى مرحلة التحذير ودخل منطقة الخطر الداهم.على الصعيد العسكري، كشفت مصادر مطلعة مقتل عناصر تابعة لقوات الدعم السريع داخل معسكر تدريبي بولاية جنوب دارفور نتيجة قصف استهدف الموقع. وأوضحت المصادر أن الهجوم أسفر عن مقتل عدد من الجنود.وتشهد مدن وبلدات في إقليمي دارفور وكردفان غربي السودان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، طلعات وهجمات جوية مستمرة لمقاتلات الجيش السوداني مستهدفة تحطيم القوة الصلبة للدعم السريع وكسر سلاسل الإمداد اللوجستي والعسكري لهذه القوات.وأعلنت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي تسجيل نحو 100 ألف حالة إصابة بالكوليرا منذ شهر يوليو لعام 2024، حيث تستعر الحرب، محذرة من تفاقم سوء التغذية ونزوح السكان وانتشار الأمراض.