على الرغم من استمرار رفض الرئيس فولوديمير زيلينسكي التنازل عن الأراضي التي تحتلها روسيا، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، إن القمة الأمريكية الروسية المقررة هذا الأسبوع قد تفتح الباب لمفاوضات بشأن الأراضي الأوكرانية.

وقال روته في برنامج «هذا الأسبوع» على شبكة «ايه بي سي» اليوم (الأحد): إذا حققت العملية تقدماً، فإن الأراضي ستكون مطروحة على الطاولة، بجانب ضمانات أمنية لأوكرانيا، مبيناً أن هذا قد ينطوي على اعتراف أوكرانيا بأنها فقدت السيطرة على بعض أراضيها دون التخلي رسمياً عن السيادة على تلك المناطق.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن روته قوله: عندما يتعلق الأمر بمسألة الأراضي، ويتعلق بالاعتراف في اتفاق مستقبلي بأن روسيا تسيطر بحكم الأمر الواقع على بعض أراضي أوكرانيا، يجب أن يكون ذلك اعترافاً واقعياً، وليس اعترافاً سياسياً أو قانونياً.

ويواصل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينكسي اتصالاتهما الهاتفية مع حلفائهما وشركائهما لليوم الثالث على التوالي، وتحدث زيلينسكي هاتفياً مع 13 زعيماً أجنبياً خلال الأيام الثلاثة الماضية، من بينهم داعموه الأوروبيون الرئيسيون؛ المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، كما اتصل باثنين من شركاء روسيا التقليديين، هما رئيسا كازاخستان وأذربيجان.

وقال زيلينسكي على «تيليغرام» بعد اتصاله بنظيره الأذربيجاني إلهام علييف: من المهم أن تُجبر الجهود المشتركة للعالم أجمع روسيا في النهاية على إنهاء الحرب.

من جهته، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع تسعة رؤساء دول أجنبية منذ الجمعة، من بينهم الشركاء الأكثر قرباً مثل الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي ورئيس البرازيل لولا دا سيلفا، كما اتصل برؤساء عدد من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق التي تربطها علاقات جيدة بموسكو، مثل بيلاروسيا وأوزبكستان وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان.

لكن غياب زيلينسكي عن القمة أثار مخاوف حلفاء كييف من احتمال إبرام صفقة دون أوكرانيا، تُجبرها على التنازل عن أجزاء من أراضيها لروسيا، لكن زيلينسكي يؤكد على ضرورة مشاركة بلاده وحلفائها الأوروبيين في هذه العملية.