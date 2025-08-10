يواصل مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن جهوده لتأمين حياة المدنيين في المحافظات المحررة وتطبيع الوضع لعودة مئات الأسر النازحة هرباً من الألغام والعبوات الناسفة، وتمكن المشروع السعودي من نزع 1140 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة الأسبوع الماضي.

وذكر المشروع على حسابه في «إكس» أن الفريق نزع منذ منذ بداية أغسطس وحتى 8 منه 1944 ذخيرة غير منفجرة و77 لغماً مضاداً للدبابات، مبيناً أن الفريق استطاع خلال أسبوع تطهير 398337 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية، بما يسهم في تأمين مناطق سكنية وزراعية كانت مهددة بالخطر.

وأفاد المشروع أن فريقه تمكن منذ انطلاق المشروع وحتى الأول من أغسطس الجاري من نزع 347498 ذخيرة غير منفجرة و8250 عبوة ناسفة، و147034 لغماً مضاداً للدبابات و6830 لغماً مضاداً للأفراد.

وأعلن مدير مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن، أسامة القصيبي، أن فرق المشروع تمكنت منذ انطلاقته وحتى يوم 8 أغسطس الجاري من نزع 509612 مادة متفجرة، شملت ألغاماً وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي في إطار العمل الإنساني الذي ينفذه مشروع «مسام»، بهدف حماية الأرواح وإعادة الحياة إلى المناطق المتضررة من الألغام، التي تُعد من أكبر التهديدات التي تواجه المدنيين في اليمن.

وأشار إلى أن الفرق الهندسية التابعة للمشروع تمكنت منذ انطلاقه وحتى التاريخ نفسه من تطهير أكثر من 69093218 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية، لافتاً إلى أن العمل مستمر لتأمين المزيد من المناطق، وفتح المجال أمام الزراعة، والسكن، والتنمية.

وكان وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر مبروك رقيب، ومعه قائد الشرطة العسكرية بالمحافظة العقيد ناجي منيف، ومدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة عبدالله علي الموساي قد زاروا مقر مشروع مسام لنزع الألغام في مأرب واطلعوا على الجهود الكبيرة التي يبذلها المشروع في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

وأشاروا إلى أن زراعة الألغام في المدارس والطرقات تُعد جريمة إرهابية هدفها قتل المدنيين وسفك الدماء، مضيفين أن مشروع مسام كان حائط صد أمام مخطط الحوثي، وبفضله أُمنت حياة ملايين اليمنيين، وتمكّن الكثير منهم من العودة إلى قراهم ومنازلهم بأمان، معربين عن شكرهم للمملكة العربية السعودية ولمشروع مسام وجميع منتسبيه على ما يقدمونه من جهود إنسانية كبيرة وملموسة.

وكان في استقبالهم مساعد مدير عام مشروع مسام خالد العتيبي، الذي أكد أن هذه الزيارة تعكس الدعم الرسمي والشعبي لجهود مسام منذ انطلاقه في اليمن، وهو ما أسهم بشكل كبير في نجاح مهماته.

وقال العتيبي: نأمل أن نصل قريباً إلى يمن خالٍ من الألغام، ينعم أهله بالأمن والسلام بعيداً عن مخاطرها ومآسيها.