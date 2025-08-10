كشف نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، اليوم (الأحد)، اتصالات تجريها بلاده لتحديد موعد يمكن من خلاله للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجلوس معاً لبحث سبل إنهاء الصراع الدائر.

وقال فانس في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» اليوم: واشنطن ستبقي قنوات الحوار مفتوحة مع أوكرانيا والرئيس زيلينسكي، في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة، مبيناً أنه لا يعتقد أن عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي قبل اجتماع بوتين المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيكون خطوة مثمرة في هذه المرحلة.

وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده في تسويتها للصراع في أوكرانيا، تنطلق من خط التماس الحالي وتريد إيجاد حل يمكن لكل من روسيا وأوكرانيا التعايش معه، مضيفاً: «إذا أخذنا خط التماس الحالي بين روسيا وأوكرانيا، فسنحاول التوصل إلى تسوية يمكن للروس والأوكرانيين العيش فيها بسلام نسبيا».

ولفت إلى أن ترمب غير واثق من نجاح المفاوضات بشأن أوكرانيا، لكنه يرى ضرورة منحها فرصة، مشدداً بالقول: «أخبرني الرئيس اليوم أن الأمر قد ينجح، وقد لا ينجح. لكن الأمر يستحق المحاولة».

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعلنت، اليوم، أنها ستدعو إلى اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد غداً (الإثنين)؛ لمناقشة خطواتنا القادمة، مؤكدة أن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا يجب أن يشمل كييف والتكتل.

وقالت كالاس في بيان: «الرئيس ترمب محق حين يقول إن على روسيا أن تنهي حربها على أوكرانيا»، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لديها القدرة على إجبار روسيا على التفاوض بجدية، إن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا يجب أن يشمل أوكرانيا والاتحاد الأوروبي؛ لأنها قضية تتعلق بأمن أوكرانيا وأوروبا برمتها.

وأشارت كالاس إلى أنهم يعملون من أجل سلام عادل ومستدام، خصوصاً إن القانون الدولي واضح، كل الأراضي التي تم احتلالها مؤقتاً تعود إلى أوكرانيا، محذرة من أن أي اتفاق ينبغي ألا يشكل منصة لاعتداء روسي إضافي على أوكرانيا والتحالف عبر الأطلسي وأوروبا.