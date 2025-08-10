حكمت محكمة تشادية أمس (السبت) بالسجن 20 عاماً على رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة سوكسيه ماسرا.

وقال محامي ماسرا إن موكله حُكم عليه بالسجن 20 عاماً بعد إدانته بنشر رسائل عنصرية ومعادية للأجانب تحرض على العنف، مضيفاً: أمرت المحكمة أيضاً موكلي بدفع غرامة قدرها مليار فرنك أفريقي (1.8 مليون دولار).

وأشار المحامي إلى أن فريقه يعتزم استئناف الحكم الذي أصدرته المحكمة في تشاد.

ويُعد رئيس الوزراء السابق من أشد المعارضين للرئيس محمد إدريس ديبي، وشغل منصب رئيس الوزراء في حكومة ديبي المؤقتة لمدة 5 أشهر تقريباً، قبل أن يترشح أمامه في انتخابات مايو 2024.

وفتح المدعي العام في تشاد تحقيقاً ضده في مايو في ما يتعلق باشتباك قُتل فيه عشرات في بلدة مانداكاو جنوب البلاد في الشهر ذاته، وكانت محكمة الاستئناف قد حكمت على إدريس يوسف بوي، المدير السابق لمكتب الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي بالسجن 7 سنوات بتهم فساد.

وكان رجل الأعمال التشادي عبود هاشم بدر قد تقدم بشكوى ضد إدريس يوسف بوي في يناير الماضي، متهماً قريب الرئيس وصديقه بأنه اختلس خلال سنتين حوالى 9 مليارات فرنك أفريقي (نحو 16 مليون دولار) كانت مخصصة لمشاريع بنى تحتية في شرق تشاد.

ونفى إدريس يوسف بشدة تلقّي المبلغ المذكور في شكوى بدر، لكنه أقرّ بأنه «اقترض ملياراً فقط» من شركة «تشاد سيرفيس» التي يملكها صاحب الشكوى.

وفي مايو الماضي حكم على بوي بالسجن 5 سنوات وخسر الدعوى في مرحلة الاستئناف، كما حكمت المحكمة على رجل الأعمال عبود هاشم بدر بالسجن 7 سنوات بتهم فساد ورشاوى وصدرت في حقه مذكرة توقيف دولية، وفق ما قال محامي بوي، لاغير ندجيراندي.