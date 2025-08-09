أعلن جهاز الأمن الأوكراني، اليوم (السبت)، مهاجمة محطة تخزين طائرات مُسيّرة في جمهورية تتارستان الروسية. وقال جهاز الأمن الأوكراني في بيان: في صباح 9 أغسطس، ضربت طائرات مسيرة بعيدة المدى مركزاً لوجستياً يتم فيه تخزين طائرات مسيرة جاهزة للاستخدام والمكونات الأجنبية الخاصة بها، مستعرضاً فيديو لطائرة مسيرة تابعة لجهاز الأمن الأوكراني وهي تضرب مبنى المركز اللوجيستي مباشرة بينما يندلع حريق بعد الانفجار.

وتبلغ المسافة بين أوكرانيا ونقطة الهجوم حوالى 1,300 كيلومتر، ووفقاً لموقع «يوكرينفورم»، فإن الجهاز كان قد نفذ هجوماً مماثلاً في 2 أغسطس.

بالمقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات الدفاع الجوي دمرت 72 طائرة مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية نحو مناطق عدة من روسيا اليوم، منها 3 فوق أراضي جمهورية تتارستان، مبينة أن قواتها استهدفت بمنظومة صواريخ «إسكندر» التكتيكية القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة تشيرنيغوف شمالي أوكرانيا.

وأشارت إلى أن الضربة الصاروخية أسفرت عن تدمير العديد من المعدات الأوكرانية إضافةً لتحييد نحو 20 جندياً.

وأكد حاكم مقاطعة بلغورود الروسية مقتل شخص وإصابة آخر جراء هجوم مسيرة أوكرانية على إحدى بلدات المقاطعة.