تصاعدت حدة الإدانات الدولية لخطة إسرائيل احتلال قطاع غزة بالكامل، وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية وسياسية خطيرة. وأعربت المملكة عن رفضها القاطع لما وصفته بجرائم التجويع والتطهير العرقي، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية. وحذّرت الإمارات من مأساة إنسانية متفاقمة إذا ما تم تنفيذ هذه الخطة، في حين اعتبرت قطر القرار تهديداً مباشراً للسلام وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، ودعت سلطنة عمان لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان.



من جانبها، وصفت مصر الخطوة بأنها محاولة لتصفية القضية الفلسطينية بالكامل، محذّرة من خطورتها على استقرار المنطقة. كما ندّد الأردن باستمرار الخروقات الإسرائيلية، معتبراً أن الخطة تقوّض حل الدولتين وتدفع نحو مزيد من التصعيد. وفي السياق ذاته، دعت إندونيسيا إلى اتخاذ خطوات ملموسة على الصعيد الدولي؛ لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق المدنيين الفلسطينيين.





الأمم المتحدة وصفت الخطة بأنها تصعيد خطير من شأنه أن يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر منذ أكثر من 17 عاماً. كما أبدت دول غربية، بينها ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا ونيوزيلندا وأستراليا، قلقها العميق من مخاطر نزوح جماعي جديد، في ظل استمرار الأعمال العسكرية وتدهور الأوضاع الإنسانية.