أُصيب 3 أشخاص بجروح اليوم (السبت) إثر إطلاق نار في ساحة تايمز سكوير في مدينة نيويورك الأمريكية، بحسب صحيفة «ذا اندبندنت» البريطانية.

وبين تقرير الوكالة، نقلاً عن الشرطة، أنه تم احتجاز شخص واحد ويجري استجوابه بشأن إطلاق النار، مضيفةً أنه لم يتم توجيه أي اتهامات حتى الآن.





وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إن رجلًا يبلغ من العمر 65 عامًا وآخر يبلغ من العمر 19 عامًا أُصيبا بطلقات نارية، كما أُصيبت امرأة تبلغ من العمر 18 عامًا بجرح قطعي في الرقبة بعد تصاعد نزاع بين شخصين.

وأُلقي القبض على مشتبه به في موقع الحادثة. وذكرت صحيفة «ذا صن» أنه سُمع إطلاق نار الساعة 1:20 صباحًا بعد «تصاعد شجار كلامي بين شخصين».

وأوضح متحدث باسم الشرطة للصحيفة: «تم نقل الجميع إلى مستشفى بيلفيو، وحالتهم مستقرة».