أحال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم (السبت) 4 وزراء في الحكومة الاتحادية الحالية التي يرأسها إلى القضاء بعد ثبوت تقصيرهم في أداء عملهم.وقال السوداني في كلمة له خلال المؤتمر الأول لتقييم الأداء الحكومي تحت شعار «تقييم الأداء.. مسار للإصلاح والتميّز الحكومي»: «تمت إحالة 4 وزراء إلى القضاء بسبب مؤشرات وشبهات فساد رافقت أداءهم»، إلا أنه لم يفصح عن أسمائهم.وأضاف: «أُجري التحقيق مع أولئك الوزراء، وتم تثبيت التقصير والخلل لديهم، وصادقنا على نتائج التحقيق، وأُرسلت إلى هيئة النزاهة، وهي معروضة أمام القضاء للبت فيها». واشتكى السوداني من المحاصصة الحزبية في حكومته، قائلاً: «إنه أمر طبيعي أن تؤدي المحاصصة إلى حالة من الخلل والفشل في العمل».واتهم السوداني قوى سياسية (لم يسمها) مشاركة في الحكومة الاتحادية الحالية التي يرأسها بأنها عرقلت إجراء تعديل وزاري على عدد 6 وزارات.وقال إن نتائج التقييم أفضت إلى أن هناك 6 وزارات كانت بحاجة إلى تعديل وزاري، مضيفاً: «حكومتنا ائتلافية مشكلة من قوى سياسية، وحتى نجري هذا التعديل كان ينبغي أولاً مشاورتها، ولكن للأسف أغلب القوى السياسية عارضت عملية إجراء هذا التعديل».ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى أن 6 وزارات كانت نتائج التقييم واضحة بشأنها، بأن هناك ضعفاً بالأداء، مؤكداً أن بعض الكتل السياسية قدمت بدلاء أقل بكثير ممن تم تقديمهم في خطوة واضحة لعرقلة هذا الإجراء.