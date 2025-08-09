أعلنت مصادر طبية فلسطينية أن مستشفيات قطاع غزة سجلت 11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 212 وفاة بينهم نحو 100 طفل.وأفادت مصادر في مستشفيات غزة بمقتل 36 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع أمس (الجمعة)، بينهم 21 من طالبي المساعدات.وأعلنت ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة منذ بدء الحرب إلى 61,330، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 152,359 مصابا، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.وذكرت المصادر أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة أمس (الجمعة) 72 قتيلا، و314 مصابا.وبلغت حصيلة القتلى والجرحى منذ 18 مارس الماضي، بعد خرق الجيش الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار، 9,824 قتيلا، و40,318 جريحا. وحتى أمس، ارتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش، ممن وصلوا إلى المستشفيات، إلى 1,772، والإصابات إلى 12,249.