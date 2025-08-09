شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن أي حلول للحرب مع روسيا دون إشراك أوكرانيا «ستكون ضد السلام» وستؤدي إلى «حلول ميتة، ولن تنجح أبداً»، مؤكداً أن بلاده لا تستطيع أن تنتهك الدستور بشأن أراضيها ولن تسلمها للمحتلين.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين الجمعة القادمة بولاية ألاسكا، لبحث اتفاق نهائي بين موسكو وكييف من أجل وضع حد للحرب المستمرة منذ فبراير 2022.وكتب زيلينسكي، اليوم (السبت)، على مواقع التواصل الاجتماعي: «أوكرانيا مستعدة لحلول حقيقية يمكن أن تحقق السلام. إن أي حلول دون كييف ستكون حلولاً ضد السلام». وأكد أن وحدة أراضي أوكرانيا، المنصوص عليها في الدستور، يجب أن تكون غير قابلة للتفاوض، وأن السلام الدائم يجب أن يتضمن صوت أوكرانيا على طاولة المفاوضات. وجدد التأكيد على أن أوكرانيا «لن تمنح روسيا أي مكافآت على ما فعلته»، وأن «الأوكرانيين لن يمنحوا أرضهم للمحتل».وكان ترمب أعلن في البيت الأبيض خلال قمة جمعته مع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أنه سيكون هناك «بعض من تبادل الأراضي لصالح روسيا وأوكرانيا»، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.وتطالب موسكو بأن تتنازل أوكرانيا عن 4 مناطق تسيطر عليها جزئياً هي: دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها في عام 2014، إلا أن كييف ترفض هذه المطالب وتشدد على وجوب انسحاب القوات الروسية من أراضيها والحصول على ضمانات أمنية غربية، بما في ذلك استمرار تسليم الأسلحة ونشر قوة أوروبية، وهو ما تعارضه روسيا.وفشلت 3 جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تحقيق نتائج ملموسة، في حين لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت القمة المنتظرة ستساهم في تقريب السلام.واستبعد بوتين عقد لقاء مع فولوديمير زيلينسكي في هذه المرحلة، وهو اجتماع يعتبر الرئيس الأوكراني أنه ضروري لتحقيق تقدم في التوصل إلى اتفاق.يذكر أن آخر لقاء جمع ترمب وبوتين كان عام 2019 خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان إبان ولاية ترمب الأولى، لكنهما تحدثا هاتفياً مرات عدة منذ عودة الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض في 20 يناير الماضي.على الصعيد الميداني، أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، اليوم (السبت)، إصابة 6 أشخاص بينهم طفل واندلاع حرائق في عدة أماكن جراء قصف روسي على مقاطعة خاركيف.وأظهرت صور نشرتها الهيئة على حسابها في تليغرام حرائق في عدة مرافق، بينها المبنى الإداري للمستشفى في منطقة بوهدوخيف ومبانٍ أخرى في المقاطعة.فيما أفادت وسائل إعلام روسية بفرض قيود على حركة الطائرات في مطارات فلاديكافكاز وكازان وكالوغا ونيجنكامسك وسامارا وأوليانوفسك. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أحبطت هجوماً أوكرانياً خلال الليلة الماضية استهدف عدة مقاطعات، وإنها دمرت 97 طائرة مسيرة.