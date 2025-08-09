أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش يواصل تحضيراته اللوجيستية، مؤكدة أنه تم استدعاء نحو 250 ألف جندي لتنفيذ خطة احتلال غزة. فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن جهاز الأمن حذر من احتمال تكرار سيناريو الفلوجة والموصل في غزة، في إشارة إلى حرب شوارع مع مقاتلي حماس.وبحسب مصادر الهيئة، ستركز الخطة على تطويق مدينة غزة وإجلاء نحو مليون شخص إلى مناطق جديدة ستُنشأ داخل القطاع، مع إقامة 12 نقطة إضافية لتوزيع الطعام.من جانبه، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الذي عارض الخطة: «إن الجيش سينفذ خطة احتلال غزة بالكامل بأفضل شكل»، مؤكداً أن تطور المعركة بغزة سيشهد جهوداً للحفاظ على حياة المختطفين رغم تقارير تحدثت عن تحذيره من تداعياتها، خصوصاً على مصير المحتجزين لدى حماس.فيما أعلن مسؤول أمني إسرائيلي مطلع على خطط الاستيلاء على مدينة غزة أن العملية ستكون «تدريجية». وأضاف أنه لم يتم بعد تحديد موعد لبدء العملية البرية الكبيرة، لافتاً إلى أنها قد تتطلب تعبئة آلاف الجنود وإجلاء المدنيين بالقوة.ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسةً غداً لمناقشةِ التطورات في الشرق الأوسط، بعد أن تم تغيير موعدها الذي كان مقرراً اليوم (السبت). وتناقش الجلسةُ الخطةَ الجديدة التي أعلنتها الحكومةُ الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل.وكثّف جيش الاحتلال قصفه المدفعي والجوي على مناطق عدة في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط 7 ضحايا من الفلسطينيين وإصابة العشرات شمال مخيم النصيرات، كما لقي شخصان حتفهما برصاص قناصة إسرائيليين استهدفوا منتظري المساعدات جنوب جسر وادي غزة.وواصلت المدفعية الإسرائيلية قصف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع استهداف طائرة مسيّرة شرق مخيم البريج، فيما تواصل القوات الإسرائيلية عمليات نسف مبانٍ سكنية في مدينة خان يونس.