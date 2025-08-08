أدانت مصر بأشد العبارات قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، معتبرة القرار الإسرائيلي يهدف إلى ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة في غزة، والقضاء على كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، اليوم (الجمعة)، أن القرار الإسرائيلي يقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة وتصفية القضية الفلسطينية، وذلك في انتهاك صارخ ومرفوض للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجددت مصر التأكيد على أن مواصلة إسرائيل سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل لن تؤدي سوى إلى تأجيج الصراع وتزيد من تصعيد التوتر وتعميق الكراهية ونشر التطرف في المنطقة الذي تفاقم بالفعل بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.

ودعت مصر المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف سياسة العربدة وغطرسة القوة التي تنتهجها إسرائيل والتي تهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق السلام، والقضاء على آفاق حل الدولتين.

وجددت الخارجية المصرية تأكيدها على أنه «لا أمن ولا استقرار ستنعم به إسرائيل والمنطقة إلا من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية» على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعلن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل (الكابينت) الموافقة على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من خلال سيطرة الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة، مع ضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين خارج مناطق القتال، خصوصاً وسط القطاع.

وتتضن الخطة الإسرائيلية إعادة احتلال القطاع وفرض سيطرة إسرائيلية كاملة، مع تهجير سكان مدينة غزة إلى الجنوب في منطقة ضيقة، وهذه الخطوة تُعتبر جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى السيطرة الإسرائيلية على القطاع في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.

وتأتي هذه التطورات وسط إجماع عربي على رفض التهجير القسري للفلسطينيين، كما أكدت قمة القاهرة في مارس 2025، التي دعمت خطة مصرية لإعمار غزة ورفضت مقترحات التهجير. في الوقت نفسه، تواجه إسرائيل عزلة دولية متزايدة بسبب استمرار عملياتها العسكرية وسياساتها المتطرفة، خصوصاً مع تصريحات وزراء إسرائيليين تدعو إلى ضم الضفة الغربية أو تكثيف العمليات في غزة.