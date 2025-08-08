كشف رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أن الحكومة ستباشر عملها من الخرطوم بحلول نهاية أكتوبر القادم، وأعلن خلال لقاء استمر حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة مع مجموعة من الصحفيين السودانيين في القاهرة أن مطار الخرطوم سيستأنف نشاطه خلال شهرين، حيث تُجرى حالياً أعمال إعادة التأهيل والترميم لاستقبال الرحلات الجوية. واشتكى إدريس تغلغل من وصفهم بـ«الطابور الخامس» في أجهزة الدولة، لكنه أكد أن هذه التحديات لن تعيق جهود الحكومة في تحقيق استقرار الأوضاع وتطبيع الحياة وتوفير الخدمات.وتحدث عن الدمار الكبير الذي لحق بمؤسسات الدولة بوسط الخرطوم التي توجد بها غالبية الوزارات ومؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن الوزارات لن تعود إليها، وستتم إعادة تخطيطها وشارع النيل بأحدث الخطط والأنظمة العالمية المتطورة، وفق تعبيره.وحول تأخر استكمال تشكيل حكومته رغم تكليفه في منتصف مايو الماضي، أوضح أنه تأخر بسبب حرصه على اختيار وزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة، وأجرى معهم مقابلات شخصية، وأن أي وزير ستتم مراجعة عمله بعد 3 أشهر، وكل وزير تقل نسبة أدائه عن 80% سيتم تغييره.وعن شغور منصب وزير الخارجية حتى الآن، أفاد بأن المعلومات المتداولة حول توليه وزارة الخارجية لفترة مؤقتة غير صحيحة، وقال إن انشغاله اليومي بحل القضايا الداخلية يجعل هذا الأمر مستحيلاً؛ لأن الوزارة تتطلب التفرغ الكامل، لافتاً إلى أن وزير الدولة للخارجية عمر صديق يرافقه في زيارته الحالية إلى مصر، ما يعكس توزيع المهمات داخل الحكومة.وأفصح رئيس الحكومة أنه سيغير وزيراً -لم يسمه- لتخلفه عن أداء اليمين الدستورية، ونفى المعلومات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بأنه يحمل جنسية دولة معادية للسودان، وقال: «حتى لا نظلمه فإنه لا يحمل جنسية تلك الدولة، لكن لتقديرات ستتم تسمية وزير آخر في موقعه».وأكد أن خروج المجموعات المسلحة من الخرطوم تم بسلاسة وبالتنسيق مع حركات اتفاق سلام جوبا، نافياً وجود أي خلافات مع هذه الحركات، ولفت إلى أن وزراء الحركات يعملون بتنسيق تام مع الحكومة، وأنهم عالجوا القضية مع الحركات المسلحة بخطة الحكمة وليس الفتنة.وأقر رئيس الوزراء بأن وتيرة عودة المواطنين النازحين أو اللاجئين بدول الجوار أسرع من تحسن الخدمات، وتعهد بحل المشكلات المتعلقة بالمياه والكهرباء والأمن التي يعمل عليها ليلاً ونهاراً، وتتصدر أولوياته، فيما تأتي بقية الملفات لاحقاً، ووعد بتغيير الأوضاع في الخرطوم خلال أسابيع.واعتبر إدريس أن الوضع في الولايات الأخرى أفضل نسبياً من الخرطوم، وأشاد بتحسن الأوضاع في أم درمان، قائلاً: «الآن أم درمان أفضل من باريس في الجانب الأمني»، مضيفاً أن الوضع هناك أكثر استقراراً.وأعلن أنه أجرى محادثات مثمرة وناجحة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وأشاد بالتسهيلات التي قدمتها الحكومة المصرية للسودانيين في مجالات التعليم والصحة وعبر المعابر الحدودية، إلى جانب معالجة متأخرات ديون الكهرباء (الربط الكهربائي)، ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين.وكشف أن الحكومة المصرية وعدت بإطلاق سراح جميع الموقوفين من السودانيين في السجون المصرية على ذمة قضايا الهجرة، وسيتم ترحيلهم إلى السودان وتسهيل عودتهم إلى مناطقهم بالتنسيق مع السفارة السودانية.