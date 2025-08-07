فيما نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي قوله إن إدارة ترمب لا تدعم ضم إسرائيل أجزاء من غزة، أظهرت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الخميس)، طبيعة التضارب في توجهاته.

ففي الوقت الذي يقول لقناة (سي إن إن 18) الهندية إن إسرائيل لن تضم غزة، يعود مجدداً ويتحدث أن هناك خططاً لنقل حكم القطاع إلى جهة مؤقتة دون أن يحددها.

وقال نتنياهو: «الحرب يمكن أن تنتهي بسرعة (غداً) إذا ألقت حركة حماس سلاحها وأفرجت عن جميع الرهائن الإسرائيليين دون قيد أو شرط».

في الوقت ذاته قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لـ«فوكس نيوز»: «ننوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل لكن لا نريد الاحتفاظ به وحكمه»، موضحاً أنه يريد تسليم غزة لقوات مسلحة تحكمها بشكل ملائم.

وفي ذات السياق، أصر رئيس الأركان الإسرائيلي آيال زامير على موقفه الرافض لاحتلال غزة.

وكان زامير قد قال قبيل دخوله الاجتماع مع اللجنة الوزارية أنه سيواصل التعبير عن موقفه دون خوف وبشكل موضوعي، مستقل ومهني.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم: «رئيس الأركان آيال زامير رفض خطة توسيع العمليات العسكرية لتشمل جميع أنحاء غزة»، مبينة أن زامير أعرب عن مخاوفه بشأن إرهاق جنود الاحتياط ومستوى لياقتهم.

وأشار المسؤولون إلى أن هناك مخاوف بشأن مسؤولية الجيش عن حكم ملايين الفلسطينيين، مبينين أن قيادة الجيش تفضل وقفاً جديداً لإطلاق النار في غزة بدلاً من تصعيد القتال.

وأوضح المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون أن نتنياهو لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن توسيع الحملة العسكرية في غزة.

وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» قد نقلت عن زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان قوله: «الحكومة الإسرائيلية تتخلى عن المخطوفين لاعتبارات سياسية خصوصاً أن اتخاذ قرار باحتلال غزة يعني التخلي عن إمكانية إعادة المخطوفين».