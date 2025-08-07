احتجاجاً على جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة، أقدم أشخاص على طلاء واجهة مكتب شركة «العال» الإسرائيلية للطيران في باريس باللون الأحمر، وكتبوا شعار «فلسطين حرة» اليوم (الخميس)، ما أثار مخاوف إسرائيلية.

وقال وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو على منصة «إكس»: «لا مكان لأعمال الكراهية في جمهوريتنا».

وكتب الأشخاص على مدخل الشركة «فلسطين حرة» باللون الأحمر، ما دفع سفيرة إسرائيل في باريس جوشوا زاركا إلى التنديد بالواقعة.

وكتبت السفيرة الإسرائيلية على منصة «إكس»: «قمت هذا الصباح بزيارة مكاتب شركة العال في باريس التي تعرضت للتخريب الليلة الماضية على يد أشخاص يسعون إلى إرسال رسائل عنيفة إلى السكان الإسرائيليين خارج بلادهم، لإعلامهم بأنهم غير مرحب بهم»، مضيفة: «وزارة الخارجية وإسرائيل تقفان إلى جانب شركة الطيران والشعب الإسرائيلي، وتعملان على خدمة الشركات الإسرائيلية أينما كانت».

وأشارت إلى أنها ستبذل قصار جهدها بالتعاون مع السلطات الفرنسية لتحديد هوية الجناة وتقديمهم للعدالة، مبينة أنه ليس لديها أي شك في أن وزارة الداخلية الفرنسية، التي تتولى إدارة الشرطة وأجهزة الأمن الداخلي، ستبذل قصارى جهدها لضمان تقديم المسؤولين عن هذه الحادثة إلى العدالة.

وزادت جرائم الكراهية في فرنسا بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023. وبحسب بيانات رسمية فإن الشرطة الفرنسية سجلت في مارس الماضي ارتفاعاً بنسبة 11% في الجرائم العنصرية أو المعادية للأجانب.