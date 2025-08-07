وسط اتهامات من المعارضة وعائلات الأسرى لنتنياهو بالتخلي عن الرهائن، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (الخميس) مخطط الاحتلال في غزة.

ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصادر عسكرية قولها إنه بعد إكمال احتلال غزة سيضطر الجيش لإقامة حكم عسكري والاهتمام بشؤون 2.2 مليون فلسطيني، مشيراً إلى أن التقديرات لاحتلال غزة قد يستغرق نحو 3 أشهر على الأقل ويشمل تدمير الأنفاق.

وأشار إلى أن هناك تقديرات بمقتل عدد كبير من الجنود فيما سيلقى أغلب الأسرى حتفهم على يد آسريهم أو بالغارات إذا جرى توسيع العملية العسكرية.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال سيعرض اليوم على القيادة السياسية الثمن الذي ستدفعه إسرائيل إذا قررت احتلال قطاع غزة.

من جهتها، أفادت قناة آي 24 العبرية أن جيش الاحتلال يوافق للمرة الأولى على إنشاء كتيبة احتياط تضم مقاتلين تتجاوز أعمارهم 50 عاما بسبب النقص الحاد في صفوفه.

في غضون ذلك، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان قوله: «الحكومة الإسرائيلية تتخلى عن المخطوفين لاعتبارات سياسية خصوصاً أن اتخاذ قرار باحتلال غزة يعني التخلي عن إمكانية إعادة المخطوفين».

وأشار إلى أن حركة حماس لم تعد تشكل تهديدا على إسرائيل ولا مبررا لاحتلال غزة، مبيناً أن احتلال غزة دون وجود بديل لحركة حماس يعني أن إدارة القطاع ستناط بالجنود وسيقتل مئات منهم.

وأضاف: رئيس الأركان يقف بقوة أمام حكومة فاسدة لكن أياديه مكبلة، مشيراً إلى أن وزراء المجلس المصغر سيجتمعون كي يوقعوا فقط وما سيجري هو عرض سياسي وليس اجتماعا أمنيا.

والتقت عائلات الأسرى الإسرائيليين اليوم رئيس الأركان أيال زامير، مطالبين إياه بعدم السماح بالتخلي عن الأسرى، فالشعب يريد إنهاء الحرب وإعادتهم.

وشددت عائلات الأسرى في مطالباتهم على ضرورة الوقوف إلى جانبهم وألا توافق على تعريض أبنائنا للخطر، مبينة أن %80 من الشعب يدعمون اتفاقا لإعادة الرهائن وإنهاء الحرب.

وأشار إلى أن أي قرار لا يتضمن إعادة الرهائن ووقف الحرب فهو ضد إرادة الشعب.

وقالت عائلات الأسرى في غزة: لن نصمت بعد الآن ولن نتنازل والشعب فقط هو من سيعيد الرهائن من غزة، داعين إلى التظاهر أمام مكان انعقاد المجلس المصغر اليوم بشكل طارئ.

وقالت والدة الأسير الإسرائيلي بغزة متان تسانغاوكر: نتنياهو عرقل صفقة تبادل الأسرى مستغلا ألم عائلات الرهائن، مبينة أن نتنياهو استغل وجعها وأكد لها أن الاتفاق سيعيد جميع الرهائن.

وأضافت: من يريد اتفاقا لا يذهب لاحتلال غزة ويعرض الرهائن والجنود للخطر، مبينة أن هذه الليلة ستكون ليلة مصيرية وحاسمة في حياة إسرائيل، داعية للتظاهر اليوم أمام مقر انعقاد المجلس الوزاري المصغر بالقدس.

بدوره، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير خلال لقائه بعائلات الأسرى: مستمرون في إبداء موقفنا دون خوف وبشكل موضوعي ومستقل، مضيفاً: نقترب من المراحل النهائية لعملية «مركبات جدعون».