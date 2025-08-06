أعلن الديوان الملكي الأردني اليوم (الأربعاء) تعديلاً وزارياً على حكومة جعفر حسان، وهو الأول بعد قبول استقالة 10 وزراء، وتعيين 9 جدد.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»: صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على تعيين كلّ من المهندسة بدرية المعتز عبدالكريم البلبيسي وزير دولة لتطوير القطاع العام، وعبداللطيف أحمد سليمان النجداوي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ونضال مرضي عبدﷲ القطامين وزيراً للنقل، وعُين رائد سامي عفاش العدوان وزيراً للشباب، وإبراهيم محفوظ البدور وزيراً للصحة، وصائب عبدالحليم مفلح الخريسات وزيراً للزراعة، وعماد نعيم سليم الحجازين وزيراً للسياحة والآثار، وطارق علي إبراهيم أبو غزالة وزيراً للاستثمار، إضافة إلى تعيين أيمن عبد ﷲ أحمد سليمان وزيراً للبيئة.

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام العاهل الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين في قصر الحسينية، بحضور ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني. وأعلن الديوان الملكي الأردني في الوقت نفسه الموافقة على قبول استقالة كل من وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، ووزير الزراعة خالد الحنيفات، ووزير الصحة فراس الهواري، ووزير دولة أحمد علي العويدي، ووزيرة النقل وسام التهتموني، ووزير البيئة معاوية الردايدة، ووزيرة السياحة لينا عنّاب، ووزير دولة لتطوير القطاع العام خيرالله أبو صعيليك، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله نوفان العدوان، ووزير الشباب يزن الشديفات.