أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم (الأربعاء)، أن التدمير الحالي في غزة غير مسبوق، وأن الدولة المصرية تواصل العمل من أجل وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية، والتعاون لإطلاق سراح الرهائن والأسرى، رغم حملات التشويه والتضليل التي تستهدف دور مصر المحوري.

وحذّر السيسي، خلال زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، من محاولات بث الفُرقة بين الشعوب العربية عبر وسائل الإعلام، مؤكداً على قوة العلاقات المصرية مع الدول العربية الشقيقة، وضرورة تجاوز الخلافات من أجل وحدة الصف العربي.

وشدد الرئيس المصري على أن الأمن العربي وحدة متكاملة ترتبط به مصر ارتباطاً وثيقاً. وأكد السيسي أن المنطقة العربية تمر بظروف استثنائية منذ عام 2011، وليس فقط منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مما يؤكد صحة السياسات المصرية المرتكزة على التوازن وعدم التدخل واحترام سيادة الدول.

ولفت الرئيس المصري إلى أن الظروف الجيوسياسية، ومنها الحرب في قطاع غزة، أثرت سلباً على عائدات قناة السويس، إلا أن مسار الإصلاح الاقتصادي مستمر، داعياً الشعب المصري إلى مواصلة التضامن والتكاتف لتخطي الصعوبات وتحقيق التنمية المنشودة.

وفيما يخص الوضع في قطاع غزة، أشار السيسي إلى أن مصر بذلت جهوداً كبيرة منذ عام 2007 لتجنب التصعيد، مدركة أن الشعب الفلسطيني سيدفع الثمن في أي مواجهة.



وفي حديثه عن الوضع الداخلي، شدد السيسي على أن مصر تنعم باستقرار داخلي، مؤكداً أن سياسة الدولة القائمة على الصراحة والمصداقية أثبتت صحتها خلال السنوات العشر الماضية.

وأشار إلى أن مصر واجهت تحديات أمنية جسيمة منذ أكثر من عقد، إلا أن الدولة استطاعت تجاوزها وما زالت تحقق تقدماً ملموساً رغم صعوبة الأوضاع الإقليمية.

وأبدى الرئيس المصري اهتماماً بالغاً بالتقدم العلمي، موضحاً أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست شراً في حد ذاتها، وإنما يكمن الأثر في كيفية استخدامها، فهي أداة نافعة إذا أُحسن توظيفها، لكنها قد تُستخدم لترويج الشائعات وهدم المعنويات، وهو ما يواجهه الشعب المصري بوعي وإدراك متزايد.

وأكد السيسي لطلبة الاكاديمية العسكرية المصرية أن الأكاديمية لم تعد مصنعاً للرجال فحسب، بل أصبحت منارة لإعداد الرجال والسيدات، وبناء الشخصية المصرية المتزنة القادرة على مواجهة تحديات العصر في مختلف مؤسسات الدولة، مشيداً بالدورات التي تقدمها الأكاديمية للكوادر المدنية وأهمية برامجها التدريبية والتعليمية في شتى التخصصات.