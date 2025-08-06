أتلف مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، اليوم (الأربعاء)، 4,029 لغماً وذخيرة غير متفجرة من مخلفات الحرب في باب المندب بمحافظة تعز.



وأوضح المشروع، في بيان، أن إتلاف هذه الكمية الكبيرة من الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة، في منطقة باب المندب بمديرية ذوباب التابعة لمحافظة تعز، يأتي ضمن جهوده المستمرة لتعزيز الأمن المجتمعي وحماية أرواح المدنيين، مبيناً أن فريق المهمات الخاصة الثاني تولى تنفيذ العملية، التي تضمنت إتلاف 79 قذيفة منوعة، و1,122 فيوزاً منوعاً، و2,719 طلقة منوعة، و13 لغماً مضاداً للأفراد، و44 لغماً مضاداً للدبابات، و43 قنبلة يدوية، و3 عبوات ناسفة، و6 صواريخ منوعة.



وأكد قائد فريق المهمات الخاصة الثاني المهندس أديب رجب، أن العملية نُفذت بنجاح في منطقة آمنة، بعيدة عن التجمعات السكنية والمناطق الزراعية، مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية رغم التحديات الميدانية، موضحاً أن عمل فرق المهمات الخاصة لا يتوقف طوال العام، نظراً لأهمية المهمات في حماية حياة المواطنين الأبرياء.



ويواصل مشروع «مسام»، تنفيذ مهماته الإنسانية في مختلف المحافظات اليمنية التي تعاني من انتشار الألغام ومخلفات الحرب، في سبيل تطهير الأراضي وضمان عودة الحياة بأمان إلى المجتمعات المحلية.