ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء أمس (الثلاثاء)، إلى أن نائبه جي دي فانس يمكن أن يكون الوريث المتوقع لحملة «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية القادمة 2028.وردا على سؤال إذا ما كان يتوقع أن يكون نائبه الرئيس القادم، قال ترمب: «نعم فلنكن منصفين.. فهو نائب الرئيس»، إلا أنه سرعان ما أردف قائلاً: «أعتقد أن ماركو روبيو، وزير الخارجية أيضًا شخص جيد وقد يجتمع مع جيه. دي... أعتقد أيضًا أن لدينا أشخاصًا رائعين، إلا أنه اعتبر أنه من السابق لأوانه التطرق لهذا الموضوع حالياً».يذكر أن جي دي فانس الذي انتقل من العداء لترمب إلى الدفاع عن مواقفه، ظهر دوره بوضوح أكبر في العديد من الملفات الداخلية والخارجية أخيرا، وبدا أكثر من مرة في مقابلات تلفزيونية هادئاً ودبلوماسياً.ولد فانس عام 1982 في كنف عائلة فقيرة في مدينة ميدلتاون بولاية أوهايو، وهي منطقة صناعية ضمن ما يُعرف بـ«حزام الصدأ»، والتي تأثرت بشدة بالتراجع الاقتصادي والإغلاق الجماعي للمصانع. ونشأ في عائلة مفككة؛ إذ غادر والده البيولوجي المنزل مبكرًا، وتركه مع والدته التي تزوجت عدة مرات.وتولت جدته تربيته، وقد روى قصته في كتاب شهير «مرثية هيلبيلي» (Hillbilly Elegy) عام 2016، تحول إلى فيلم من إنتاج نتفليكس في 2020. ورغم الفقر تمكن من تجاوز الصعاب ودرس الحقوق ثم بدأ حياته المهنية كمحامٍ في شركات كبرى.ثم انتقل لاحقًا إلى مجال الاستثمار، وعمل في شركات مثل «ميثريل كابيتال»، وشارك في تأسيس «نارية كابيتال».بعد ذلك انخرط في السياسة، وانتُخب فانس الكاثوليكي الذي يعرف بميوله المحافظة، عضوًا في مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو عام 2022.ورغم انتقاده ترمب في البداية، أصبح من أبرز مؤيديه، واختاره ترمب ليكون نائبًا له في حملته الرئاسية لعام 2024، وتولى المنصب رسميًا في يناير 2025.