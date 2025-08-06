أحبطت وزارة الداخلية السورية هجوما استهدف تفجير كنيسة في مدينة طرطوس الساحلية، واعتقلت عنصرين من فلول النظام السابق.وأفادت الوزارة في بيان، اليوم (الأربعاء)، بأن وحدة المهام الخاصة، تمكنت عبر كمين محكم، وبعد رصد ومتابعة، من القبض على عنصرين يتبعان لإحدى المجموعات الخارجة عن القانون، المرتبطة بفلول النظام السابق، كانا في طريقهما لتنفيذ عملية إرهابية في كنيسة مار إلياس المارونية، في قرية الخريبات بمنطقة صافيتا في ريف طرطوس.ونشرت الوزارة صورا لما عثر عليه مع الموقوفين، بينها عبوة ناسفة، وأوراق تحمل عبارات تهديد ووعيد، فضلا عن علم لتنظيم داعش الإرهابي.وفي شهر يونيو الماضي، شهدت منطقة الدويلعة في العاصمة السورية دمشق هجوماً إرهابياً استهدف كنيسة مار الياس، وأدى إلى مقتل نحو 25 شخصاً، بعدما اقتحم مسلح المكان وفتح النار على المصلين، وتبعه آخر أيضا. وكشفت وزارة الداخلية حينها أن المهاجمين أتيا من مخيم الهول عبر البادية من أجل تنفيذ جريمتهما. وأكدت أنهما ينتميان لداعش. وأعلنت القبض على أحد العنصرين وهو في طريقه لتنفيذ تفجير انتحاري آخر في مقام السيدة زينب في ريف دمشق.ومنذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من شهر ديسمبر الماضي 2024، تواجه سورية تعقيدات أمنية، خصوصا مع تواجد العديد من فلول النظام.