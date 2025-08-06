أكدت السلطات الأردنية أن مستوطنين إسرائيليين هاجموا قافلة مساعدات متجهة إلى قطاع غزة، اليوم (الأربعاء)، في ثاني واقعة من نوعها خلال أيام، واتهمت إسرائيل بعدم التعامل بحزم لمنع تكرر الاعتداءات.وأفاد المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني بأن القافلة، التي كانت تضم 30 شاحنة مساعدات، تأخرت في الوصول في انتهاك للاتفاقات الموقعة.وفي وقت سابق، قتل 20 فلسطينياً على الأقل وأصيب العشرات بجروح، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء/الأربعاء، إثر انقلاب شاحنة تحمل مساعدات غذائية في مدينة دير البلح وسط القطاع، بحسب ما أفادت مصادر طبية فلسطينية ومكتب الإعلام الحكومي.وشهد القطاع الفلسطيني المدمر والمحاصر من قبل إسرائيل، سلسلة من الحوادث المماثلة في الأشهر الأخيرة، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص خلال محاولات الحصول على الغذاء، وسط ما تصفه منظمات إنسانية بأوضاع كارثية وغير مسبوقة.ووجهت انتقادات دولية وأممية لاذعة إلى الجانب الإسرائيلي، فضلا عن «مؤسسة غزة الإنسانية» التي بدأت من أشهر بإدارة عملية توزيع المساعدات في غزة، تحت إشراف الجيش الإسرائيلي.وشهدت عمليات التوزيع فوضى كبيرة، وتعرض العديد من المدنيين أثناء توافدهم لتلقي الإعانات إلى إطلاق نار، ما أدى إلى مقتل المئات.وسبق أن حذرت الأمم المتحدة مرارا من خطر المجاعة في القطاع المحاصر، خصوصا مع تزايد أعداد الضحايا جراء سوء التغذية. وسجّلت مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة جديدة نتيجة سوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة إلى 193 بينهم 96 طفلًا.