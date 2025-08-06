أعدمت السلطات الإيرانية، اليوم (الأربعاء)، إيرانياً بعد إدانته بالتجسس والتعاون الاستخباراتي لصالح إسرائيل ونقل معلومات عن عالم نووي قتلته تل أبيب في حرب الـ12 يوما الأخيرة..وأفادت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية بأن روزبه وادي كان يعمل في إحدى «الهيئات المهمة والحساسة» في إيران، ما جعله هدفاً جذاباً للموساد الإسرائيلي الذي تعرف عليه عبر شبكة الإنترنت.وأضافت الوكالة أنه «وفقاً لطلب روزبه وادي، تقرر أنه بدلاً من النظام القائم على المكافآت، سيتم إيداع مبلغ شهري في حسابه من خلال محفظة العملات المشفرة»، ولفتت إلى أنه خضع لتدريب فني على تركيب واستخدام نظام الاتصال الآمن ونقل المعلومات المهمة والسرية.ووفق تقرير الوكالة، فإن روزبه التقى ضابط الموساد المسؤول عن تشغيله في العاصمة النمساوية فيينا نحو5 مرات تحت غطاء حضور دورة تدريبية متخصصة.وذكرت الوكالة أن وادي ارتكب مجموعة واسعة من الجرائم ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، ما تسبب في الإخلال الشديد بالنظام العام، وتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا.يذكر أن عدد عمليات إعدام الإيرانيين المدانين بالتخابر لصالح إسرائيل، ارتفع هذا العام بشكل كبير، إذ تم تنفيذ ما لا يقل عن ثمانية أحكام بالإعدام في الأشهر القليلة الماضية.وشنت إسرائيل ضربات جوية على إيران طيلة 12 يوماً في شهر يونيو الماضي، وطالت كبار المسؤولين العسكريين والعلماء النوويين. وردت إيران من جانبها بضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأسفرت الضربات الإسرائيلية، التي استهدفت مواقع عسكرية ومدنية، عن مقتل قادة عسكريين وعلماء نوويين ومئات آخرين. وبحسب وسائل إعلام إيرانية، تم اغتيال ما لا يقل عن 10 علماء نوويين أثناء الحرب، بينما توعدت طهران بمحاسبة من تم توقيفهم بتهمة التعاون مع إسرائيل.